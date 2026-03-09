Ya es oficial: esta popular cadena de supermercados abrirá 20 nuevos locales en España este 2026

bonÀrea Agrupa, grupo agroalimentario con un modelo de integración vertical completa (del campo a la tienda y sin intermediarios), prevé realizar unas cuarenta actuaciones en su red comercial durante 2026.

El plan incluye 20 nuevas aperturas y 19 traslados o ampliaciones de establecimientos ya existentes.

Con estas operaciones, la compañía espera añadir alrededor de 7.000 metros cuadrados de superficie comercial y alcanzar un total de 632 tiendas operativas.

Expansión territorial

La estrategia de crecimiento de bonÀrea seguirá centrada principalmente en Aragón y Cataluña, las regiones donde se concentraron la mayoría de las aperturas el año anterior.

No obstante, el grupo también quiere ampliar su presencia en otras zonas de España.

Entre los territorios donde prevé reforzar su red figuran la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Además, la empresa estudia nuevas ubicaciones en Castilla-La Mancha con localidades como Brihuega y en La Rioja, donde se analizan municipios como Rincón de Soto.

Según la compañía, este crecimiento responde al objetivo de acercar su modelo de negocio a más consumidores. Este sistema se basa en controlar todas las fases del proceso productivo y comercial, desde la producción hasta la venta final.

Presencia en el mundo rural

Uno de los rasgos del plan de expansión es la continuidad de su presencia en municipios pequeños. Actualmente, bonÀrea cuenta con unas 200 tiendas situadas en poblaciones rurales, aproximadamente un tercio del total de su red.

Aunque la empresa también busca ubicaciones en ciudades más grandes, mantiene su estrategia de implantación en localidades de menor tamaño.

Durante el último año abrió seis tiendas en municipios de menos de 4.000 habitantes y catorce en poblaciones de menos de 10.000, como Bujaraloz, Pedrola o Castellterçol.

Este enfoque pretende mantener la oferta comercial en zonas donde suele ser limitada y reforzar un modelo de proximidad.

Balance de 2025

Las previsiones para 2026 se apoyan en la actividad registrada en 2025, ejercicio que cerró con 37 actuaciones en la red de tiendas. En concreto, se realizaron 15 aperturas, 10 traslados, 10 ampliaciones y 2 reformas.

Estas actuaciones añadieron más de 9.200 metros cuadrados de superficie comercial.

Tienda bonÀrea.

Al cierre del año, bonÀrea contaba con 612 tiendas, que sumaban más de 121.000 metros cuadrados y daban empleo a unos 4.000 trabajadores en la red de establecimientos.

En cuanto a ventas, el 81 % de la facturación correspondió a productos de marca propia bonÀrea. Durante el año se vendieron más de 371 millones de kilos de productos a través de más de 110 millones de tickets de compra.

La compañía también reforzó su apuesta por la digitalización con el lanzamiento de su nueva aplicación móvil en octubre. En sus primeros meses de funcionamiento, la app bonÀrea fan registró 114.000 clientes que utilizaron al menos un ticket digital, con un total de 744.000 tickets generados antes de finalizar el año.