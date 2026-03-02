Azcón, sobre los anuncios de Amazon en Aragón: "Es la mejor noticia económica en nuestro país en décadas"

Suzana Curic, directora general de AWS en España y Portugal; Jorge Azcón, presidente de Aragón; Niamh Gallagher, directora de Política Pública de Infraestructuras de AWS, en 2024 Amazon Web Services

Un eufórico Jorge Azcón ha celebrado por todo lo alto la confirmación oficial de una nueva inversión de Amazon Web Services en Aragón. El gigante americano va a incrementar hasta los 33.700 millones de euros su apuesta por la Comunidad, con nuevos centros de datos en San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar y la ampliación del de Huesca.

El anuncio ha llegado desde Barcelona, donde los máximos responsables del gigante americano han hecho público que van a redoblar su inversión en Aragón, con una nueva apuesta decidida de 18.000 millones, que se suman a los 15.700 anunciados en 2024.

“Esta es posiblemente la inversión más importante que una empresa esté haciendo en una región, en una comunidad autónoma como Aragón, en una sola ubicación de toda Europa. El impacto económico que eso va a tener en Aragón va a trascender nuestras fronteras”, ha destacado el presidente aragonés.

Según los cálculos de la compañía tecnológica, esta inversión tendrá un impacto de 31.700 millones de euros en el PIB total de España hasta 2035, apoyando el equivalente a 29.900 empleos a tiempo completo de media anual en empresas locales, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos.

Además, Azcón valora que esta apuesta no solo se traduzca en centros de datos, sino también en una fábrica de servidores, cuya ubicación todavía está por decidir.

“Toda la infraestructura tecnológica que tiene que desarrollar la capacidad de computación en esos centros de datos se va a montar en Aragón. Solo la fábrica de servidores en nuestra comunidad autónoma significará la creación de 1.800 puestos de trabajo, puestos de trabajo ligados a la tecnología, puestos de trabajo estables, bien pagados, bien retribuidos, con proyección de futuro…”, subraya Azcón.

Todo ello es, para el presidente aragonés, "la mejor noticia económica que se va a producir en nuestro país en décadas".

"Va a significar un antes y un después, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del empleo en nuestra comunidad", ha añadido.