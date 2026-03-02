Los autónomos estallan ante una situación crítica: "Trabajo un porrón de horas y no llego a fin de mes"

Los continuos pagos de impuestos, tasas y diferentes costes que tienen que afrontar los autónomos les están dejando en una situación cada vez más crítica, que aboca a muchos al cierre y a bajar la persiana del negocio al que tanto tiempo, esfuerzo y dinero han dedicado.

Ante ello, han dicho ‘basta’. Entre 200 y 300 personas se han echado a la calle este lunes en una protesta que se ha extendido por todo el país y con la que pretenden denunciar la “asfixia” a la que se ven sometidos.

Convocados por la ‘Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N’, ya avisan de que esta no será la única manifestación que les lleve por las calles de Zaragoza si no se revierte esta situación.

“Queremos que se nos vea y se nos oiga para equiparar nuestras condiciones a los trabajadores por cuenta ajena, queremos que no haya tanta burocracia, que podamos abrir y cerrar nuestro negocio dignamente, y que si tenemos una enfermedad, cogernos la baja y que se nos remunere”, ha expuesto Sandra Sanz, de la agrupación de comerciantes de Delicias y de Salamero.

Manifestación de autónomos en Zaragoza E. E.

En su caso, propietaria de Granier Zaragoza, comparte ese sentimiento de cansancio.

“Me siento agotada de tirar del carro, muy cansada, desanimada e invisibilizada, y creo que es el sentimiento de prácticamente todos los autónomos”, ha subrayado Sanz.

Junto a ella, centenares de autónomos han recorrido las calles del centro de Zaragoza en una manifestación que ha ido sumando a gente conforme avanzaba hacia la Delegación del Gobierno.

Manifestación de autónomos en Zaragoza E. E.

“Nos sentimos asfixiados. Estamos adelantando IVA que nosotros todavía no hemos cobrado. Queremos tener los mismos derechos que cualquier trabajador tiene a la hora de coger una baja o tener una jubilación digna”, ha expuesto Rosa Mari Guayar.

Un ejemplo de esa “asfixia” lo muestra Alba, del centro de belleza Nawala, quien sufre la agonía de muchos autónomos que trabajan “un porrón de horas” y “no llego a fin de mes”.

“Pago 300 euros de cuota de autónomos, el alquiler, la luz, el gas, la gestoría, las plataformas para los pagos… Mi nómina muchos meses no existe porque tengo que pagar todo. Tengo una niña pequeña y no tengo derecho a lactancia ni conciliación, ni una baja médica”, ha detallado Alba.