Los autónomos preparan una gran manifestación en Zaragoza y 40 ciudades: "No pedimos privilegios, pedimos justicia"

Los autónomos también tienen derecho. Así lo quiere señalar este sector que "sostiene el comercio de proximidad y buena parte de la economía real". Zaragoza será una de las 40 ciudades en las que los autónomos animan a salir a la calle en una gran manifestación.

La movilización convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30 N quiere repetir la imagen ya histórica del 30 de noviembre en la que 80.000 autónomos en 21 ciudades salieron a visibilizar "un malestar que llevaba años acumulándose".

La manifestación se celebrará el próximo 2 de marzo y saldrá a las 11.00 desde Plaza de España hasta su llegada a la delegación del Gobierno.

"La falta de respuestas estructurales a los problemas del colectivo ha llevado a reforzar la movilización. Lo que comenzó como un grito en 21 ciudades se ha convertido en un clamor nacional que ya cuenta con casi 40 sedes confirmadas y sigue creciendo", señalan desde la plataforma.

Desde la asociación quieren superar los 80.000 participantes de la anterior convocatoria "y obligar a las instituciones a responder a las demandas estructurales del sector".

La fecha no es baladí ya que el 2 de marzo simboliza el 30F que no existe en el calendario, "pero que representa una realidad muy presente para el colectivo".

Por ello, desde la Plataforma consideran que la situación de los autónomos está marcada por la presión fiscal creciente, las cotizaciones elevadas independientemente de los ingresos reales, la falta de protección social equiparable a la de otros trabajadores, burocracia que dificulta el acceso a ayudas y el desarrollo normal de la actividad, y deterioro progresivo del pequeño comercio y del tejido económico local.

Según los datos oficiales, España cuenta con más de 3,42 millones de autónomos, "un colectivo clave para la economía, el empleo y la vida comercial de barrios y municipios". La Plataforma insiste en que "sin autónomos no hay economía real ni cohesión territorial".

La manifestación así ha crecido en número de 21 a 38 ciudades. "El 30N demostró que no estamos solos. Ahora, con más ciudades y la misma determinación, queremos que el 2 de marzo sea un nuevo hito histórico que obligue a escuchar las voces de los más de 3,41 millones de autónomos que mantenemos viva la economía española", señala una portavoz de la Plataforma.

De igual manera, desde la Plataforma señalan que la manifestación será pacífica, simultánea en todo el país, partidista y abierta a todos los autónomos, simpatizantes, familias, trabajadores y ciudadanos que deseen sumarse de forma voluntaria.

"No pedimos privilegios, pedimos justicia. Somos quienes levantamos la persiana cada día, sostenemos el comercio de proximidad y buena parte de la economía real. Sin autónomos no hay futuro", concluyen.