Consolis Tecnyconta y Sonocrete implementan en España la tecnología pionera de activación por ultrasonidos

Consolis Tecnyconta, filial española del Grupo Consolis, líder europeo en prefabricado de hormigón, se ha convertido en la primera empresa del país en implantar la tecnología desarrollada por la startup alemana Sonocrete, basada en la activación por ultrasonidos para optimizar el rendimiento del hormigón.

La colaboración entre ambas compañías culmina tras dos años de investigación y desarrollo conjunto, con la puesta en marcha de la primera unidad de esta tecnología fuera de Alemania, instalada en la planta de Consolis Tecnyconta.

El sistema de Sonocrete utiliza ondas ultrasónicas que generan cavitación en una lechada que, al mezclarse con el hormigón, permite alcanzar antes la resistencia a compresión requerida. Esto posibilita el uso de cementos alternativos o el ajuste de dosificaciones, reduciendo la huella de carbono del material.

Además, la tecnología permite acortar de forma significativa los tiempos de curado y producción, manteniendo en todo momento elevados estándares de calidad en los procesos industriales.

"Estamos satisfechos con los resultados obtenidos. Sonocrete es una startup con una propuesta innovadora y su tecnología representa una evolución en la forma de producir elementos prefabricados. Nos permite avanzar en sostenibilidad, eficiencia y competitividad industrial", señala Marcelo Miranda, CEO de Consolis Tecnyconta.

Por su parte, Ricardo Remus, fundador y CEO de Sonocrete, afirma: "Estamos muy satisfechos de trabajar con Consolis Tecnyconta. Es una empresa innovadora, con la voluntad de desarrollar e implantar nuevas tecnologías, algo clave para una startup, ya que no todos los desarrollos son sencillos. Consolis Tecnyconta impulsa de forma constante la sostenibilidad y es un verdadero referente en la industria del hormigón en Europa".

La unidad instalada en la planta de Consolis Tecnyconta es la quinta que Sonocrete pone en funcionamiento desde su fundación. Su implementación ha sido posible gracias a una estrecha cooperación técnica entre ambas empresas.

El proceso ha requerido un trabajo continuo para adaptar una solución disruptiva a las condiciones reales de la construcción. En este contexto, el equipo técnico de Consolis Tecnyconta ha desempeñado un papel clave en la calibración y validación de la tecnología en producción.

Este avance también ha contado con la implicación de clientes comprometidos con la sostenibilidad y con proyectos que presentan exigentes requisitos ambientales, lo que ha permitido introducir la tecnología en aplicaciones reales del sector.

"El poder avanzar en la descarbonización de la industria de la construcción de la mano de nuestros clientes es clave. Ellos impulsan nuestro desarrollo y nos ayudan a seguir creciendo", afirma Miranda.

La incorporación de esta tecnología supone un nuevo impulso para la evolución de Green Spine Line®, la línea de prefabricados de hormigón sostenible de Consolis Tecnyconta, al facilitar una mayor reducción de la huella de carbono de los edificios.

Con esta iniciativa, Consolis Tecnyconta refuerza su posicionamiento como referente en sostenibilidad dentro del mercado nacional del prefabricado y se consolida como empresa pionera en España en la aplicación de esta solución tecnológica.