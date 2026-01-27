Caja Rural de Aragón concluye su Plan Estratégico con un volumen de negocio gestionado de más de 10.000 millones de euros

Caja Rural de Aragón, cooperativa de crédito presente en Aragón, La Rioja y Cataluña, ha celebrado este martes por la tarde, en Zaragoza, la Convención Anual de Empleados, donde se dieron a conocer los datos de cierre del último ejercicio y el balance final del Plan Estratégico 2023-2025, concluido el pasado 31 de diciembre. Este plan, bautizado con el nombre de CRisalis, ha supuesto un hito en el cumplimiento de sus objetivos, lo que avala la gestión realizada por sus 700 empleados y sitúa a la cooperativa de crédito en las mejores condiciones para afrontar el nuevo Plan Estratégico 2026-2028.

Entre las principales magnitudes que arroja CRisalis, destaca un volumen de negocio acumulado de más de 10.000 millones de euros, lo que, sumado al incremento de la cuota de mercado en todas las provincias en las que está presente, demuestra la creciente confianza que ofrece Caja Rural de Aragón a las personas y colectivos del territorio donde opera.

En los tres últimos años, la entidad financiera ha conseguido sumar más de 45.000 nuevos clientes, 16.000 de los cuales corresponden solo al ejercicio 2025, con lo que la cifra total de clientes asciende a 323.000. También se ha registrado un aumento de 9.000 nuevos socios a través de la adquisición de capital social de la cooperativa, situando la cifra total en 124.000 socios con un volumen cercano a 400 millones de euros.

El pasado ejercicio, la inversión alcanzó los 3.049 millones de euros, lo que supone un incremento de 218 millones de euros, un 8% más, respecto al volumen del año anterior. Este aumento vino impulsado, fundamentalmente, por el incremento de los préstamos hipotecarios que suman más de 5.000 y un volumen de más de 600 millones de euros en el periodo abarcado por el Plan Estratégico CRisalis. El crédito suscrito con empresas, los préstamos personales y el concedido a las administraciones públicas experimentaron, a su vez, un comportamiento muy positivo en los activos de la entidad.

Durante la presentación de estos resultados, el director general de Caja Rural de Aragón, Luis Ignacio Lucas, afirmó que "la innovación en los procesos, el impulso a los canales digitales y la cercanía a los clientes como seña de identidad de Caja Rural de Aragón, vienen refrendados por unos resultados excepcionales en 2025 y suponen el cierre del Plan Estratégico por encima de nuestras previsiones. Tenemos claro el rumbo que debemos seguir. Nos guía una dinámica de mejora continua, la especialización en el servicio y la prudencia en la gestión".

Sobre nosotros

Caja Rural de Aragón es una cooperativa de crédito presente en Aragón, La Rioja y en Cataluña, donde opera bajo la marca Caixa Rural, que pone la experiencia de su larga trayectoria en el ámbito de la banca cooperativa al servicio de clientes y socios a quienes ofrece un servicio cercano, especializado y eficiente con una gama de productos y servicios competitivos.

El compromiso con la sostenibilidad orientada al territorio se une al de contribuir al progreso y desarrollo de las sociedades en las que la entidad tiene presencia.

Caja Rural de Aragón forma parte del Grupo Caja Rural, así como de la Asociación Española de Cajas Rurales y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).