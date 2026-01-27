Aragón crecerá más de lo previsto: los empresarios estiman un incremento del 2,7% y no descartan una subida mayor

El director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo; el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier; y el economista de la Dirección de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank Research, Luis Pinheiro. E.E Zaragoza

El director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, economista de la Dirección de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank Research, Luis Pinheiro, y el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, han protagonizado una jornada en Zaragoza en la que han presentado las perspectivas económicas para 2026, con una previsión de crecimiento para la Comunidad de 2,7%.

Así lo ha apuntado Pinheiro, quien ha incidido, además, en que la economía española "crecerá cerca del 3%" con un mercado laboral "resistente". Eso sí, ha alertado de un incremento de la incertidumbre internacional, "derivada de tensiones geopolíticas y comerciales", que podría retrasar decisiones de inversión, consumo y contratación de cara a 2026.

Aun así, ha señalado factores de apoyo como una situación económica "mejor de lo esperado", la ejecución de los fondos europeos y la mejora de los indicadores al cierre de 2025. En este contexto, Pinheiro ha situado la previsión de crecimiento para España en 2026 en el 2,9%, con posibilidad de revisión al alza, mientras que para Aragón estima un crecimiento del 2,7%, también con margen para superar esa cifra.

Por su parte, Tesier ha comenzado su intervención subrayando que 2025 ha sido "un año cargado de adversidades para el ecosistema empresarial", marcado por una "elevada" presión fiscal, un marco regulatorio cada vez "más exigente" y problemas estructurales como "el absentismo laboral, la falta de talento y la burocracia". Incidiendo en la primera "pata", el presidente de CEOE Aragón ha asegurado que es un factor que, actualmente, "asfixia especialmente a los pequeños empresarios y a los autónomos".

Pese a todo este contexto, el presidente de CEOE Aragón ha puesto en valor "la capacidad de resiliencia del tejido empresarial aragonés" y ha destacado los "nuevos y buenos datos positivos" registrados en el último año. En este sentido, ha confirmado que Aragón ha cerrado el ejercicio "por encima de la media nacional" en crecimiento económico.

Asimismo, ha destacado los datos de empleo en la Comunidad, con una tasa de paro "en torno al 7,5% en la Comunidad". Además, ha hecho especial mención a la provincia de Huesca, "que alcanza un 4,8% de desempleo, el mejor dato de toda España".

Tesier también ha destacado el peso del sector primario y el buen comportamiento de las exportaciones, señalando que, por primera vez, "el sector agroalimentario ha superado a la automoción en capacidad exportadora". Eso sí, no le ha quitado importancia al "músculo industrial" de Aragón, que "supera el 21% del PIB regional".

Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha explicado que la economía española ha cerrado 2025 con un crecimiento "robusto y positivo". Una inercia que, según señala, se mantendrá en 2026, "aunque con ciertos cambios".

Apunta así a una menor aportación del sector exterior, "debido a la madurez del turismo y a un menor impulso demográfico", lo que hace que el consumo privado y el empleo, dice, sean ahora "claves" para sostener el crecimiento.

Asimismo, ha advertido de la debilidad de la inversión y ha defendido la necesidad de reformas estructurales que favorezcan "un entorno más propicio para la actividad empresarial".

En cuanto a Aragón, Izquierdo ha señalado que la economía regional mantiene "un tono expansivo similar al nacional" y ha destacado su apuesta por la automoción tecnológica, los centros de datos y las energías renovables. Todos ellos factores que hacen que el futuro económico de la comunidad sea "de los más esperanzadores de España".