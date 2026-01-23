Los tractores colapsan Zaragoza en señal de protesta: "No vamos a parar, quedan muchos problemas sin solucionar"

El sector primario da un paso al frente para defender lo suyo. Con el acuerdo de Mercosur en caliente tras la firma institucional del pasado día 17, este miércoles el Parlamento Europeo ha paralizado el acuerdo y se dará el paso de presentarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Paso que da más fuerza a un sector primario que está cansado de que se le vea como "moneda de cambio".

El acuerdo reclaman que pone trabas al sector, ya que supone la pérdida de preferencia comunitaria en la venta de productos.

"Las cosas con este acuerdo se comenzaron muy mal, de espaldas al sector, y cuando un acuerdo de esta importancia no cuenta con todos los actores al final pasa lo que pasa", dictamina José Manuel Roche, secretario general de UPA.

Este acuerdo comercial supone así la entrada en el territorio de alimentos que pueden estar cultivados con otras características y sin seguir las medidas de la Unión Europea, así como también pérdida de calidad.

La lucha que llevan desde hace meses desde el sector ha abocado que, por el momento, desde el Parlamento Europeo dictaminen seguir estudiando el acuerdo. "Quieren ver cuál es el verdadero impacto que puede tener este acuerdo en la agricultura y la ganadería, lo que desde nuestro punto de vista está bien", explica.

Aunque sea un avance, Roche señala que desde el sector "creemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguramente dirá que el acuerdo está enmarcado en línea con los tratados europeos y que seguirá para adelante. Ahora bien, el Parlamento Europeo tiene que ratificar de forma global el acuerdo, tanto comercial como político, y evidentemente, puede frenar este acuerdo".

Ante este nuevo marco para actuar, desde las asociaciones agrarias ven importante cerrar en el Parlamento Europeo "las líneas rojas" interpuestas por el sector: "Queremos cerrar todas las cláusulas lo más rápidamente posible para que en el momento que empecemos a tener relaciones comerciales con estos países, podamos tener protegidos sectores como la miel, el vacuno, el pollo, el azúcar o el arroz para que no puedan salir perjudicados".

Así, se prevé que de cara a la semana que viene se voten las cláusulas de salvaguarda para que en el momento hubiera una distorsión en cuestión de precios o entrada masiva de productos "se pudieran activar de una forma rápida y ágil para paralizar las importaciones".

Si bien no es lo único ya que el hartazgo por parte del sector también radica en la reforma que se pretende llevar a cabo de la Política Agraria Común (PAC) y el recorte de los presupuestos en hasta un 20% para España.

Lo que para ellos supone poner dificultades y menospreciar un trabajo de sacrificio y que cada vez está más envejecido ante la falta de relevo generacional por la falta de interés y por la poca profesionalización que desde las administraciones dan al sector.

De esta forma tienen claro que "no vamos a parar nada": "Hay temas muy importantes que todavía no se están solucionando, independientemente de que hemos conseguido cosas", señala Roche.

Por ello, este viernes salen a la calle tanto a pie como con los tractores para manifestar su hartazgo ante las políticas agrarias.

"La respuesta ha sido muy mayoritaria. Se han animado muchos agricultores, que de un principio, no tenían ni idea de venir, y que a lo largo del día de hoy, están llamando, llamando por las noticias de Mercosur animados para venir y con ganas de apretar más", comunica.

Así, entre el conteo inicial y las primeras informaciones que tienen es que se espera que alrededor de 400 tractores provenientes de todos los puntos de la Comunidad se concentren en Zaragoza, más un gran número de personas que se acercarán a pie a mostrar su cansancio.

Bloqueo del centro de Zaragoza

La movilización así se producirá este 23 de enero. Un cambio de fecha que ya se separa de las convocadas a nivel nacional, ya que se llevarán a cabo el 29 de enero. En este caso, se tenía previsto para el miércoles 21 con el fin de desligarse de la campaña electoral que comienza este viernes y alejarse de la politización de la marcha.

Sin embargo, como señal de respeto a los tres días de luto nacional por la tragedia ocurrida en Adamuz se ha pospuesto a este viernes.

De esta forma, están llamados a manifestarse todos los agricultores y ganaderos aragoneses. La tractorada está previsto que comience a las 9.00, cuando se reúnan todas las columnas de tractores en la avenida de los Pirineos para emprender la marcha por el puente de Santiago y el paseo Echegaray y Caballero.

Allí, se reunirán con los tractores que vengan desde el Tercer Cinturón para dar ya paso a la calle San Vicente de Paúl donde pasarán por la consejería de Agricultura en la plaza San Pedro Nolasco.

Una vez pasado por ahí pretenden instalarse a las 11.00 en paseo de la Independencia donde se volverán a ver columnas de tractores colapsando el centro de la ciudad.

Desde el emblemático paseo, continuarán la movilización a pie hasta la consejería de Agricultura, continuarán su camino por la calle Don Jaime I hasta llegar a la delegación de Gobierno de España en la plaza del Pilar donde se leerá el manifiesto.

Una jornada de colapso en el centro de Zaragoza para defender el campo y mostrar a la ciudadanía que ellos también pueden sufrir las consecuencias.