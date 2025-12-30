Andrea, asesora financiera, sobre el ahorro: "Recomiendo tener un 'colchón' que cubra tus gastos de 6 a 12 meses"

El ahorro es uno de los principales problemas y retos a los que se enfrenta la población española en los últimos años. Si miras las estadísticas sobre capacidad de ahorro en los hogares, la tendencia es más que preocupante.

Según datos extraídos de Idealista, la capacidad de ahorro de las familias en 2025 ha caído en un 18% respecto el año pasado. En la práctica, los hogares españoles apartan una media de 292 euros al mes al ahorro, 50 euros menos que el año anterior.

Pese a que la gran mayoría de los encuestados afirma ahorrar, los sueldos escasos y la constante inflación en los productos diarios (sobre todo en la cesta de la compra), convierten la práctica del ahorro en una misión más que complicada.

Sin embargo, en ocasiones no se trata únicamente del hecho de 'ahorrar', sino de hacerlo con cabeza. Para explicarlo, nadie mejor que Andrea Redondo, asesora financiera entrevistada en el podcast 'Tengo un Plan', que da consejos sobre las mejores prácticas a la hora de apartar ese dinero restante mensual.

"Alcancé la libertad financiera antes de cumplir los 30 años"

Esta experta en economía alcanzó la independencia financiera antes de los treinta años, logrando dimitir de su empleo en un importante despacho de abogados y marchándose de mochilera al sudeste asiático acompañada de su madre.

¿Su secreto? El ahorro y los férreos principios económicos heredados de sus padres y abuelos. "Con 6 años mis padres me inculcaron la importancia del ahorro", recuerda en el podcast. Diez años más tarde, en una clase de economía, descubrió la inflación y cómo afectaba esta a los ahorros, comenzando a planificarse de una forma inteligente.

El resto, como se dice popularmente, es historia. Continúo con las aportaciones mensuales hasta considerar que ya podía vivir de sus ahorros, los cuales llevaba alimentando desde el 2004.

Hoy, tiene su propio Club de Inversión donde comparte consejos sobre las mejores prácticas y herramientas, además de participar en podcast y charlas donde recalca la importancia del ahorro fusionado con el poder de la inversión.

¿Cómo potenciar el ahorro?

Antes de pensar en invertir, el primer paso es construir un fondo de emergencia sólido. Un "colchón de emergencia o de seguridad" que permita afrontar imprevistos sin tener que deshacer inversiones prematuramente. Andrea lo tiene claro: "Yo prefiero ser conservadora con el colchón, es decir, prefiero tener entre 6 y 12 meses de gastos mensuales para poder salir adelante".

La experta recuerda que, sin este respaldo, cualquier revés inesperado puede obligar a "malvender una inversión que de otra manera podría ser brillante si lo hubieras dejado más tiempo".

Respecto al porcentaje de ingresos destinado al ahorro, defiende que las cifras tradicionales funcionan, aunque con matices. "El número que se suele dar dentro del sector es el 10% y está perfecto", afirma. Sin embargo, admite que su propia disciplina va más allá: "Yo por ejemplo ahorro mucho más de la mitad de todos mis ingresos. Digo ahorrar pero en realidad es no gastar, lo dedico a inversiones".

Asimismo, mientras se ahorra, menciona en la charla la importancia de las cuentas remuneradas y los depósitos a plazo fijo, siendo una forma segura de 'guardar' tu dinero sin apenas riesgo. Algo que sin duda puede resultar de ayuda a la hora de crear ese colchón financiero.

Sus seis pilares de inversión

El efectivo (o dinero en líquido) también juega un papel estratégico muy importante a la hora de crecer el patrimonio. "A día de hoy el efectivo supone más de un 10% de mi cartera. Es bastante más de esa horquilla entre 6 y 12 meses", explica.

Mantener liquidez le permite reaccionar rápido ante oportunidades, sobre todo en momentos de caídas fuertes del mercado, donde tener cash disponible facilita comprar y "ganar dinero mucho más rápido".

Asimismo, Andrea divide su patrimonio en seis grandes pilares de inversión (además del efectivo): bolsa, inmobiliario, criptomonedas, negocios, materias primas y metales preciosos, e inversiones alternativas. "Yo personalmente atribuyo a la bolsa 1/3, inmobiliario 1/3 y el tercio restante va dirigido a los demás pilares", afirma.

Este Porcentaje de Ahorro (cada mes) cambiará Tu Vida Financiera Para Siempre

El poder del ahorro fusionado con una correcta diversificación en las inversiones puede hacer maravillas. Ejemplo de ello es la propia Andrea, que consiguió dejar su empleo combinando este tipo de estrategias, con años de esfuerzo y de planificar bien sus gastos.