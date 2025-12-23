Las 1.001 batallas de Aragón para vender en el exterior: de las dudas en la automoción a la irrupción de Argelia

Vista de la cadena de montaje de baterías del Opel Corsa-e en la planta de Figueruelas (Zaragoza). Efe

2025 está siendo un año de trincheras para las empresas aragonesas que miran al exterior. A la caída de las ventas del automóvil -uno de los motores tradicionales de la exportación regional- se han sumado los nuevos aranceles de Estados Unidos y las represalias comerciales de China al porcino, dos actores clave en un mercado global cada vez más convulso.

A esto se añade la persistente amenaza de la peste porcina, que ha obligado a redoblar esfuerzos en sanidad y control, en un contexto donde vender fuera se ha convertido más que nunca en una cuestión de resistencia, adaptación e inteligencia comercial.

Hasta el mes de octubre, últimos datos de los que se dispone, las exportaciones habían descendido un 7,7%, con 13.000 millones de euros, marcando un freno a la expansión de las ventas que se había desarrollado hasta 2023.

Pese a todo, las empresas aragonesas siguen combatiendo contra todos los elementos, y este octubre comenzaron a darle la vuelta a un 2025 no tan brillante como lo habían sido los años anteriores.

En ese mes, las empresas aragonesas vendieron en el exterior por más de 1.600 millones de euros, marcando un récord histórico en octubre, según los últimos datos que ha dado a conocer el Ministerio de Industria.

El gran protagonista de este incremento fue el sector del automóvil y las ventas de coches, que durante todo el 2025 acumulaban un descenso del 30%, y que en octubre se impulsaron hasta los 494 millones de euros, más del triple que en el mismo mes de 2024.

En plena transición al vehículo eléctrico, la automoción no pasa un buen año en cuanto a cifras de producción y ventas, lo que ha ido lastrando el conjunto de las exportaciones aragonesas durante el año, si bien tanto los empresarios del sector como el Gobierno de Aragón creen que hay 'truco' detrás de esta caída de las exportaciones. Los anuncios de la gigafactoría y de nuevos modelos de Leapmotor invitan a ser optimistas con el futuro, si bien todavía tardará tiempo en materializarse, por lo que estas cifras de ventas pueden saber a agua en mitad del desierto.

Aranceles a un lado y otro del globo

Si por algo se recordará este 2025 será por los aranceles. No solo por ser la palabra del año para la RAE, sino porque la guerra comercial lanzada tanto por Donald Trump como por Xi Jinping ha afectado a los mercados de todo el planeta.

En el caso de Estados Unidos, desde el 7 de agosto, todos los productos del viejo continente son un 15% más caros. Si bien el impacto no es severo, ya que las exportaciones totales en este país apenas representan poco más de un 1%, hay sectores especialmente afectados por la imposición de aranceles.

El vino es el principal producto aragonés que ha conquistado Estados Unidos y, por tanto, el que más sufriría la activación de nuevos impuestos a la venta. De hecho, muchos pedidos se paralizaron hasta que Trump se decidiera a imponer una cifra concreta.

Pese a ello, las ventas aragonesas en Estados Unidos suben ligeramente hasta el mes de octubre, con 209 millones de euros, 20 más que a estas alturas de 2024, impulsado por las maquinarias para la industria, el papel, productos químicos y la carne, aunque lejos todavía de las cifras de 2021 y 2022.

China se resiente

Mientras, China dio el susto tras el verano con una imposición de aranceles provisionales al porcino que incrementaban el precio un 20% adicional al 12% que ya pagaban anteriormente.

Pese a que ese arancel se limitó finalmente al 9%, el comercio entre Aragón y China se ha resentido en los últimos cuatro meses en los que ha prolongado su tendencia negativa, firmando una caída del 30% entre julio y octubre, cuando en el primer semestre descendían un 11%.

En lo que va de 2025, las empresas aragonesas han vendido en China por 322 millones de euros, de los que una tercera parte son productos cárnicos, que caen un 20% respecto a 2024.

Argelia, ¿la sorpresa?

Ante la inestabilidad de los mercados principales, las empresas miran a otros países, y uno de los que se han fijado es Argelia. Prácticamente desconocido hasta este año, Aragón ha vendido ahí por 85 millones de euros, casi diez veces más que en 2024, erigiéndose como la segunda región africana más importante detrás de Marruecos.

Este impulso viene principalmente por el papel, que pasa de ser prácticamente inexistente a vender por 44 millones de euros, y los productos cárnicos, con 27 millones.