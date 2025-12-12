El último acto público de Fernando Samper: las escasas apariciones del empresario que convirtió a Forestalia en gigante

No es muy asiduo a las apariciones públicas, pese a que su nombre es más que conocido entre bastidores. Fernando Samper es el principal responsable del meteórico ascenso de Forestalia, desde que abandonó el sector cárnico para convertirse en un gigante de las renovables, pese a que pocas veces se deja ver públicamente.

La última vez que hizo una aparición pública fue el pasado 12 de noviembre, prácticamente un mes antes de que todo estallara y la UCO entrara en las oficinas del Coso de Zaragoza. Forestalia dio a conocer su macroproyecto de centro de datos, con una gran inversión de 12.000 millones de euros en tres localidades de la provincia de Zaragoza.

Aquel proyecto se presentó en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Hasta allí acudió el propio Samper, acompañado de su personal de confianza, como Iván Moreno, abogado de Cuatrecasas y uno de los asesores de Forestalia; o Daniel Lostao, director de Relaciones Externas y exjefe de Gabinete de la Consejería de Vertebración del Territorio durante los dos gobiernos de Javier Lambán, aunque este departamento correspondía a Chunta Aragonesista.

Sin embargo, y pese a la magnitud de la inversión, ningún responsable de la compañía hizo declaraciones ni respondió a preguntas de los medios de comunicación.

Únicamente compareció ante la prensa el presidente de Aragón, Jorge Azcón, encargado de explicar las líneas maestras del proyecto de Forestalia, pese a que, en otras ocasiones, sí había hablado un directivo de la compañía.

Cuando los periodistas intentaron preguntar a Samper, se toparon con la respuesta del presidente. “Si hay un atril aquí, no es para que hablen los que están sentados. De momento, en esta rueda de prensa, el que va a contestar las preguntas voy a ser yo”, cortó de raíz Azcón, mientras los directivos observaban sentados en una zona de invitados dentro de la propia sala, contigua al despacho del presidente.

Anteriormente, se le vio en uno de los grandes anuncios que protagonizó Forestalia, el de un acuerdo con la china CGE para suministrar energía verde a la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL. Aquel acto fue en el ‘Foro Sella’ en mayo de 2024, aunque únicamente se enviaron imágenes de la firma del acuerdo a los medios de comunicación, sin más intervenciones públicas.

Más allá, las entrevistas que ha dado en los últimos años pueden contarse con los dedos de una mano. En una de las últimas, concedida a ‘El Periódico de la Energía’, defendía el papel que podía jugar Aragón en un sector tan estratégico. “Estamos en un sector que es clave. El que gestione la energía, dominará el mundo”, resaltaba.

Su figura no pasa desapercibida. Uno de sus asesores en Forestalia, José Antonio Pérez Cebrián, le definía como “la persona más disruptiva que he conocido en mi vida”. “Intuyó que había un nicho de mercado. Estas cosas también se intuyen. Nunca he visto a Fernando ‘tener suerte’ sin haber realizado un análisis. El tiempo le ha dado la razón”, decía.