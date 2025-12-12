La guerra judicial contra Forestalia se aviva tras el registro de la UCO: "No descartamos ir por la vía penal"

La macroexpansión sin control de las renovables y, en particular, de Forestalia, generó el fuerte rechazo de asociaciones del territorio aragonés. Una de ellas, la plataforma Paisajes de Teruel, emprendió una dura batalla judicial contra la compañía de Fernando Samper, que no descartan llevar hasta el máximo extremo y denunciar todo el caso por la vía penal.

Con todo ello, desde esta plataforma reconocen que todo lo acontecido a lo largo de este jueves “no nos sorprende”, si bien ellos no habían llegado a encontrar lazos con la trama de Ábalos, Koldo y Cerdán.

“Hace tiempo que estamos indagando, preguntando, porque habíamos visto que hay cosas que no nos cuadraban. Es verdad que no llegamos a estos niveles de la relación que podía existir o no con toda la trama de Cerdán y compañía, pero sí que habíamos visto que hay empresas que compartían con la empresa de renovables de Antxon Alonso”, afirma su portavoz, Javier Oquendo.

Sus investigaciones se centraban en las declaraciones de impacto ambiental, como la otorgada por el Clúster Maestrazgo pese a que los técnicos del Gobierno aragonés enumeraron distintas contrariedades. En este caso, el director del Instituto de Gestión Ambiental (Inaga) firmó por su cuenta un informe propio que contradecía los argumentos de la Dirección General de Medio Natural, a quien acusó de no ser “suficientemente objetivos”.

“Empezamos a preguntar por quién había sido el funcionario que había tramitado la DIA del Maestrazgo. Nunca se nos facilitó esa información, se nos negó hasta en 14 ocasiones. Y, después, se rechazó un proyecto de Green Capital que era coincidente al 100% con el de Forestalia. ¿Qué había pasado?”, se pregunta Oquendo.

Con estas informaciones, y los vínculos con la familia Sumelzo, creen que “se van esclareciendo cosas”. “Todo lo que eran sospechas empiezan a ser confirmaciones”, sostienen desde la plataforma.

Y es que, en la zona, según dicen, “todo el mundo” tenía sospechas de la “camaradería” de las instituciones con Forestalia.

“Analicé todos los proyectos que Forestalia presentó en el Ministerio y en ninguno de ellos aparece el funcionario que lo haya tramitado. En ninguno de los 39, que es muy curioso. Además, de todos ellos, solo tres muy pequeños no se le aprobaron, todo el resto sí. Eso también es muy sospechoso porque no hay empresa que le haya ocurrido eso en Madrid”, incide Oquendo.

Todo ello les hizo emprender una batalla judicial a través de distintos contenciosos-administrativos contra, principalmente, el Clúster Maestrazgo, pero no habían llegado a la vía penal, “hasta ahora”.