SPHERE España impulsa su crecimiento y liderazgo con la adquisición de una nueva empresa

SPHERE España, uno de los principales referentes europeos en la fabricación de bolsas sostenibles y materiales reciclados post-consumo, ha anunciado la compra de la empresa catalana PLASTICBAG, especializada en bolsas de basura 100 % recicladas destinadas al sector profesional. La operación supone un paso decisivo en la estrategia de crecimiento industrial del grupo y abre nuevas oportunidades en áreas de alto potencial como la hostelería, la restauración, la limpieza profesional, la sanidad y la industria.

PLASTICBAG, fundada en 2015 y con sede en Balsareny (Cataluña), se ha consolidado como un fabricante clave en soluciones de residuos para profesionales. La compañía controla todo el proceso productivo —desde la extrusión de films hasta la elaboración del saco final— y destaca por su uso de materiales reciclados, su apuesta por la eficiencia energética mediante producción propia y su capacidad para ofrecer productos totalmente personalizados.

La empresa genera una facturación anual de entre 10 y 11 millones de euros, cuenta con 30 empleados y consume alrededor de 6.000 toneladas de materia prima PCR al año. Este volumen se integra ahora en SPHERE España, reforzando su capacidad para impulsar la circularidad en el uso de materiales flexibles sostenibles.

Un movimiento alineado con la estrategia global del Grupo SPHERE

El Grupo SPHERE continúa así su hoja de ruta basada en tres ejes: la ampliación de su presencia industrial en mercados estratégicos como España, la apuesta creciente por materiales sostenibles —especialmente reciclado post-consumo y materias primas renovables— y el desarrollo de productos adaptados a la economía circular tanto para el ámbito doméstico como para el profesional.

Con 17 plantas en Europa, cerca de 1.800 empleados y una facturación próxima a los 800 millones de euros en 2024, el grupo francés refuerza con esta adquisición su liderazgo en el sur del continente y su capacidad para atender una demanda creciente de soluciones con menor huella ambiental.

La incorporación de PLASTICBAG permitirá a SPHERE:

Incrementar de forma notable la producción de bolsas 100 % recicladas orientadas al uso profesional.

Establecer sinergias tecnológicas con plantas del grupo especializadas en extrusión y reciclado.

Ampliar su catálogo con productos de altas prestaciones técnicas y un marcado perfil medioambiental.

Impulso para SPHERE España y entrada en nuevos segmentos

Para SPHERE España, esta operación marca un punto de inflexión. Hasta ahora centrada principalmente en el sector doméstico y la gran distribución, la filial ampliará su actividad hacia un mercado profesional en crecimiento, caracterizado por mayores exigencias en sostenibilidad, resistencia y adaptabilidad.

La integración de PLASTICBAG abre nuevas oportunidades en:

HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías).

Empresas de limpieza profesional y facility services.

Centros hospitalarios y sociosanitarios.

Industria, logística e infraestructuras.

Colectividades y entidades públicas.

“La incorporación de PLASTICBAG supone un impulso muy relevante para nuestro plan de crecimiento sostenible. Sumamos experiencia, tecnología y capacidad productiva para seguir liderando el sector de envases y bolsas con material reciclado post-consumo, apostando por un futuro descarbonizado y responsable”, afirmó Alfonso Biel, presidente de SPHERE España.

Integración progresiva y nuevas inversiones

El proceso de integración se llevará a cabo de forma gradual con el objetivo de mantener la continuidad del servicio y optimizar la eficiencia operativa. SPHERE España prevé impulsar inversiones en modernización tecnológica, automatización y ampliación de líneas de reciclado, claves para responder a la creciente demanda de materiales menos dependientes del petróleo y con menor huella de carbono.

La compañía, con sede en Pedrola (Zaragoza), es líder en la fabricación de bolsas biodegradables y compostables, así como de materiales reciclados post-consumo. Produce bolsas de basura, bolsas de salida de caja reutilizables con un 80 % de material reciclado, papel aluminio doméstico e industrial, bolsas de congelación, películas industriales y para alimentos y bolsas de papel destinadas a la gran distribución, el sector profesional, la hostelería y los municipios.