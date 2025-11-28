División en el comercio ante la flexibilidad de los 10 festivos de apertura: "Esperemos que no se les ocurra elegir el Día del Pilar"

La decisión del Gobierno de Aragón de mantener los diez domingos y festivos de apertura autorizada a las grandes superficies, pero permitir que cada una elija cuándo utilizarlos, ha reavivado el debate entre los pequeños comerciantes y las grandes cadenas. Mientras las grandes superficies celebran la nueva flexibilidad como una forma de adaptarse mejor al consumo, los pequeños negocios temen que la medida amplíe aún más una brecha que, denuncian, ya juega en su contra.

Para la directora general de Comercio, Carmen Herrarte, esta es una fórmula “innovadora a nivel nacional” que da una solución a un problema “cronificado” que llevaba anclado “más de dos décadas”. “Con esta propuesta cumplimos la ley. Damos al ciudadano un mejor servicio y a los operadores de municipios medianos, mejores condiciones para que puedan competir”, destaca Herrarte.

De esta forma, el Gobierno aragonés fija los 10 festivos de 2026 (4 y 11 de enero, 28 de junio, 1 y 29 de noviembre y 6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre), pero permite que los comercios de más de 300 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público y los centros comerciales puedan presentar “fechas alternativas que sustituyan a las ya aprobadas”.

Hasta este año eran los ayuntamientos los que solicitaban los cambios, una opción que ahora se traslada a las empresas, que tendrán la obligación de publicitar debidamente y por todos los cauces necesarios cuáles serán sus días de apertura.

Desde el pequeño comercio celebran que no se contemple un aumento de días de apertura, pero creen que el calendario elegido previamente está “alineado” con los intereses de las grandes superficies. “El 80% de los días de apertura son entre diciembre y enero, y otro es el inicio de Rebajas. Son los días que quieren”, apunta Vicente Gracia, secretario general de ECOS Zaragoza, entidad que agrupa al pequeño comercio.

Así, avisan que estarán “vigilantes” ante las posibles modificaciones que se planteen, temiendo que alguno pueda plantear abrir el Día del Pilar o un Viernes Santo. “Es una opción no contemplada en la ley, pero no prohibida. Vigilaremos que no haya abusos. Nos preocupa que no se acote el posible número de cambios”, subraya Gracia.

Desde esta plataforma de pequeños comerciantes siguen apostando por mantener los diez días de apertura, el mínimo que contempla la ley. “Tenemos precedentes para vigilar que esto no suponga una liberalización a la carta para las grandes empresas de distribución. Lo único que buscan es que el consumo pase del pequeño comercio al grande. Está más que demostrado que no por abrir más días hay más consumo”, incide Vicente Gracia.

Al contrario, desde el sector de las grandes superficies ven una medida “positiva”, y confían en que se siga avanzando hacia una ampliación de los días de apertura, si bien esta cuestión no está, ahora mismo, sobre la mesa del Gobierno de Aragón ya que requeriría la aprobación en las Cortes de Aragón.

“No son las mismas necesidades de un centro comercial de ocio y restauración que una gran superficie como un supermercado o centros comerciales de barrio. Somos partidarios de la flexibilización del sector, se deben ir ampliando las fechas para que Zaragoza sea una ciudad competitiva. Los consumidores se decantan por el comercio online por la flexibilidad de comprar cualquier día de la semana y a cualquier hora. El comercio debe escuchar al mercado y ofrecerle lo que esta pidiendo”, valora Sara Gao, responsable de Marketing de La Torre Outlet.

Rechazo de los trabajadores

Donde no han encontrado tanta predisposición es en los sindicatos. Desde CCOO consideran que los diez días de apertura de las grandes superficies “cubren sobradamente” las necesidades de los consumidores y vigilarán que ninguna persona trabaje más de diez festivos en 2026.

En el sindicato reivindican que, al igual que un comercio tiene la libertad de abrir o no en esas fechas, los trabajadores “deben tener la misma libertad para elegir trabajar en festivo cobrando un plus”.

“Mientras las grandes superficies consiguen flexibilizar el calendario de apertura a sus necesidades comerciales, las personas que trabajan en el sector de grandes almacenes siguen sin percibir complementos por su disponibilidad, viéndose perjudicadas en su conciliación cada vez que tienen que trabajar en esas fechas”, subraya Gerardo Montori, secretario general de CCOO Servicios Aragón.

Más contundente se han mostrado desde OSTA, al acusar al Gobierno de Aragón de dar “el golpe más duro” a los trabajadores del comercio, entregando “un cheque en blanco” a las grandes superficies.