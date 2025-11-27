La automoción aragonesa calienta motores ante la futura gigafactoría: "El 40% del valor del coche se fabricará aquí"

La futura gigafactoría de baterías de Stellantis en Figueruelas se perfila como un revulsivo para la automoción aragonesa. Su puesta en marcha no solo reforzará el liderazgo industrial de Zaragoza, sino que también impulsará una profunda transformación tecnológica en toda la cadena de valor del sector, desde los fabricantes de componentes hasta los centros de innovación y formación.

Con miles de empleos directos e indirectos en juego, la planta promete situar a Aragón en el mapa europeo de la movilidad eléctrica. “Es fijar el sector de la automoción durante las próximas dos o tres décadas”, celebra David Romeral, gerente del Clúster de la Automoción en Aragón, que agrupa a más de 130 empresas del sector en la Comunidad.

Fue hace menos de un año, el 9 de diciembre de 2024, cuando Stellantis y CATL confirmaron lo que era un secreto a voces, sobre todo tras recibir casi 300 millones de euros de fondos públicos de los distintos PERTE VEC. A partir de ese momento, se inició una tramitación a toda velocidad para llegar, este miércoles, a la colocación de la primera piedra por parte del ministro Jordi Hereu, el presidente Jorge Azcón, y los altos directivos de Stellantis.

No es para menos, porque la ubicación de esta gigafactoría junto a la fábrica de vehículos sitúa a Figueruelas en un nivel superior en la movilidad del futuro. “En Aragón nunca habíamos fabricado los motores de combustión, siempre se importaban. Ahora, estamos ante una realidad donde el 40% del valor del vehículo, que es la batería, se va a fabricar en Figueruelas. Va a suponer una ventaja competitiva muy importante para la planta”, destaca Romeral.

Mientras, la industria auxiliar calienta motores para prepararse y adaptarse a las nuevas exigencias del vehículo eléctrico. “Aún es pronto. Todavía estamos investigando y viendo las posibilidades que tenemos con los componentes que se utilizan. Gran parte vendrá de China, pero seguro que habrá oportunidades para empresas aragonesas”, apunta el gerente del Clúster.

Todo un espaldarazo que llega en un momento de crisis para la automoción, en plena transición hacia un nuevo modelo de movilidad. Desde el sector ya preveían que 2025 y 2026 fueran a ser dos años “valle”, con un bajón de producción hasta asentar los motores eléctricos.

Pese a ello, la industria no se ha detenido y, al calor de la nueva gigafactoría, ya planifica sus inversiones para adentrarse en el vehículo eléctrico. “Son dos años con menor producción, pero que sirven para invertir y lanzar nuevos modelos. Tenemos que visualizar ese 2028 en el que ya pueden salir baterías y nuevos vehículos, que sí tendrá un efecto multiplicador en toda la industria auxiliar aragonesa”, incide.

Y, además, sin perder empleo. “Esa menor producción está siendo asumida por las empresas, y se han conseguido otros clientes de fabricantes en el radio a 300 kilómetros de Aragón. Volkswagen va a lanzar modelos eléctricos y hay empresas aragonesas que han conseguido los componentes. Esa diversificación de constructores ha sido importante para mantener el empleo”, añade Romeral.

En total, la gigafactoría supondrá una inversión de 4.100 millones de euros y alcanzará los 4.000 puestos de trabajo cuando esté a pleno rendimiento. Stellantis y CATL prevén poner en marcha la Fase 1 en 2028 a un 30% de la capacidad total prevista, mientras que en 2030 ya estaría la planta completa en operación.

La fábrica se ubicará en un terreno de 89 hectáreas dentro del actual centro productivo de Stellantis en Figueruelas, en el extremo noroeste, y que se encuentra sin uso. Las baterías fabricadas serán empleadas en los vehículos eléctricos de los segmentos de turismos, crossover y SUV pequeños y medianos bajo la marca de Stellantis, que se fabriquen tanto en la planta actual de Figueruelas, como en otras plantas nacionales e internacionales del grupo.