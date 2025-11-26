CATL planea formar en China a trabajadores de la gigafactoría de Figueruelas: "Contaremos con talento local"

CATL tiene previsto formar en China a los trabajadores aragoneses que se vayan a encargar de la producción de baterías en su gigafactoría de Figueruelas. La compañía quiere contar con talento local para su macroproyecto en Zaragoza y, para ello, pretende implantar una serie de programas de formación que incluyan un proceso en el gigante asiático para los profesionales más cualificados.

Este es uno de los escasos secretos que ha desvelado la amplia delegación de CATL que ha visitado este miércoles la planta de Stellantis, aprovechando el simbólico acto de colocación de la primera piedra de la futura gigafactoría.

Los planes del gigante asiático pasan por “colaborar activamente” con centros de investigación, formación y educativos para mejorar la capacidad de la gigafactoría zaragozana. “Estas alianzas y colaboraciones van a impulsar la competitividad de la gigafactoría y contribuirán a mejorar la capacitación, empleabilidad y la predisposición de estudiantes y profesionales locales”, ha apuntado Andy Wu, CEO de Contemporary Energy Star, la ‘join venture’ de ambas compañías.

Los propios responsables de CATL se han comprometido a fomentar la unión con proveedores locales y recurrir a mano de obra procedente de Aragón, contribuyendo así a una cadena de suministro “competitiva y sostenible” en “nuestra región”.

La construcción de la gigafactoría supondrá una inversión total, en sus diferentes fases, de 4.100 millones de euros, de los que CATL asumirá el 94%, tal y como ha confirmado Andy Wu a los medios de comunicación.

El misterio de los trabajadores chinos

Lo que no ha desvelado ningún responsable de CATL es el futuro de los entre 1.000 y 2.000 trabajadores chinos que planean traer a Zaragoza para construir la gigafactoría, ni sus condiciones de trabajo o habitabilidad. Pese a ser preguntado en varias ocasiones, Andy Wu ha eludido responder y se ha limitado a decir que su intención es “contratar empleados y subcontratistas locales”.

“Tenemos que ver en quién podemos confiar, también con las magnitudes y tamaños adecuados, las empresas que puedan responder a nuestras necesidades y exigencias. Estamos en fase de selección de contratistas, que se elegirán en función de nuestros estándares y condiciones”, ha apuntado el nuevo CEO de Contemporary Energy Star.