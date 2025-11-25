CICA logra el sello de Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) del Ministerio de Industria y Turismo

El Clúster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA) ha obtenido oficialmente el sello de Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) otorgado por el Ministerio de Industria y Turismo. Este reconocimiento acredita el cumplimiento de los criterios establecidos en materia de innovación, gobernanza, representatividad y estrategia.

Este sello, logrado la semana pasada, confirma que CICA cumple con cinco requisitos: contar con una estructura de facturación adecuada al sector, representatividad y porcentaje exigido de pymes, órganos de gobierno conforme a la normativa, correcta constitución jurídica de la entidad y un plan estratégico sólido, evaluado muy positivamente por la comisión.

Un aspecto especialmente relevante es que CICA ha obtenido esta acreditación en tan solo 10 meses desde su constitución, a la primera y sin ningún requerimiento de subsanación documental.

Gracias a este sello, el clúster podrá optar a las próximas convocatorias de ayudas dirigidas a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, así como a otros programas en los que la posesión de esta acreditación es imprescindible.

Este logro supone un impulso decisivo en el primer año de trayectoria de CICA y refuerza su papel como agente tractor en la transformación e industrialización del sector de la construcción en Aragón.

El clúster cuenta actualmente con 71 socios y ha constituido este año cinco grupos de trabajo centrados en temáticas consideradas prioritarias por las propias empresas:

Industrialización.

Recursos humanos.

Digitalización.

Rehabilitación, eficiencia energética y sostenibilidad.

Materiales, obra civil e infraestructuras.

El Clúster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA), constituido en enero de 2025, agrupa a empresas y entidades de toda la cadena de valor del sector. Su objetivo es impulsar la industrialización, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad en la construcción, además de fomentar proyectos colaborativos que mejoren la competitividad del tejido empresarial aragonés.