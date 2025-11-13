Los pueblos elegidos por Forestalia para sus centros de datos, entre la ilusión y la alerta: "Me preocupa el agua de boca"

Tres localidades de la provincia de Zaragoza, Alfamén, Botorrita y Magallón, inician una nueva etapa de desarrollo tecnológico tras el anuncio de Forestalia de construir tres grandes centros de datos en el territorio.

La noticia ha despertado expectación y esperanza en los municipios elegidos, que ven en esta inversión millonaria una oportunidad para fijar población y crear empleo, pero también surgen preguntas sobre el impacto ambiental y las necesidades energéticas que implicará un proyecto de tal envergadura.

El de mayor dimensión se instalará en Alfamén, en el que se invertirán 5.417 millones de euros de los 12.000 del total del proyecto, y recibirá 1.350 empleos. Su alcalde, Juan José Redondo, no duda de que es una “buena noticia” que aspira a revitalizar un municipio de unos 1.500 habitantes al albur de los nuevos proyectos tecnológicos.

“Teníamos noticias de ello desde hace 20 días. Ahora tenemos que conseguir entre todos que salga adelante. Que sea aragonesa nos da un acceso más sencillo. Es una buena noticia para el municipio y esperamos que salga adelante”, ha destacado.

Una expectación similar se respira en Magallón, en donde se crearán 825 puestos de trabajo, según la documentación presentada por Forestalia al Gobierno de Aragón.

“Estamos expectantes. Quedan muchos pasos todavía por dar. Todo lo que sea progresar y riqueza es positivo. Cuando se vaya materializando iremos viendo los beneficios que puede generar”, subraya el alcalde de Magallón, Esteban Lagota.

Igualmente, Forestalia prevé crear otros 825 empleos en Botorrita, que, de confirmarse estas previsiones, tendría más gente trabajando en los centros de datos que vecinos.

“Puede ser una cosa muy bonita y buena para el pueblo. Suponen muchos millones y puestos de trabajo. Quiero que la gente tenga su trabajo y vengan de fuera, porque vendrá muy bien para nuestros servicios. Esperaremos a ver cómo acontece”, resalta el alcalde de Botorrita, José María Castillo.

El agua, la gran preocupación de los alcaldes

Sin embargo, detrás de estos anuncios, emerge una honda preocupación entre los alcaldes, como es el consumo de agua. A falta de conocer los detalles técnicos sobre los equipos que se instalarán en los centros, en los pueblos no se esconden las dudas sobre su impacto en los suministros.

En Alfamén, Redondo espera obtener pronto alguna respuesta de la compañía para conocer cómo serán esos suministros. “Uno de los mayores problemas que tenemos en toda la comarca es el suministro de agua. No sé cómo se plantea solucionarlo. A mí lo que me preocupa es garantizar el agua de boca de mis vecinos”, ha incidido el alcalde.

Del mismo modo, el alcalde de Magallón también tiene dudas sobre la solución para afrontar el consumo de agua. “El de energía estaba resuelto con el autoabastecimiento, pero el que más nos concierne es el del agua. No nos ha quedado muy claro. Hay modelos de circuitos cerrados. A ver cómo queda”, comenta Lagota.

Ante ello, en Botorrita ya están analizando posibles soluciones para encontrar el agua necesaria. “Están analizando para ver cómo sale o sacar más agua. No sabemos aún la cantidad de agua que les vamos a abastecer y lo que va a suponer, pero yo pienso que el proyecto será favorable para el municipio”, añade Castillo.

Sobre este debate fue preguntado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante la rueda de prensa de presentación del proyecto, en donde trató de restar importancia al impacto hídrico del conjunto de infraestructuras tecnológicas.

“Todos los centros de datos que se proyectan vienen con sistema de refrigeración avanzados. El consumo de agua que estos proyectos es prácticamente imperceptible. Es la opinión de la CHE. El debate del agua está superado. Estoy convencido de que eso no va a ser un problema”, afirmaba Azcón.