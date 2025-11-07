El precio de la vivienda en Aragón se dispara: llega ya a más de 1.600 euros el metro cuadrado

El mercado inmobiliario aragonés está comenzando a alcanzar "niveles máximos" y se acerca a los registrados en el trimestre de 2007.

Entre las conclusiones extraídas sobre el tercer trimestre de 2025, destaca el crecimiento "con más intensidad" del precio de la vivienda que se sitúa en 1.686 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida del 3,1 si se compara con el trimestre anterior.

Este incremento ha estado impulsado tanto por el precio de la vivienda usada, con un crecimiento trimestral del 3%, como por el de la vivienda nueva, que aumenta un 2,3% en el trimestre. En los últimos 12 meses, estos precios acumulan incrementos del 7,7% y el 8% respectivamente.

A pesar de que el director de la Cátedra, Luis Fabra, ha destacado que el precio está sufriendo una subida con gran "intensificación" respecto a trimestres anteriores, "estamos lejos de lo que tuvimos". En referencia a Zaragoza, el precio se encuentra muy por encima de la media a 2.146 euros y sitúa a la ciudad entre las 20 más caras.

Estos datos se recogen del último Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, impulsado por la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Ibercaja, Grupo Plaza 14, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón e Ingennus.

"Los precios de la vivienda han seguido intensificándose debido a una intensa demanda derivada del crecimiento de la población y de la formación de nuevos hogares y una escasa oferta, tanto de obra nueva como usada", ha explicado Fabra.

En cuestión numérica, Aragón ha crecido en 18.597 habitantes que según los datos mostrados han generado 6.631 nuevos hogares. Unas cifras que muestran la falta de oferta ya que el mercado inmobiliario genera 3.000 nuevas viviendas cada año.

Compraventa de viviendas

El precio de la vivienda no es lo único que para de crecer ya que el informe señala un incremento de la compraventa de viviendas en Aragón de un 8,6%. Tal y como ha destacado Fabra, las cifras muestran unos niveles próximos a los máximos registrados desde el tercer trimestre de 2007.

Aunque si bien ha señalado que se ha registrado un descenso de un 2% entre julio y septiembre, los datos "son muy positivos".

En cuanto a la distribución, la compraventa de vivienda usada ha contabilizado una disminución del 4% en el trimestre, alcanzando las 3.642 operaciones, volumen que todavía se sitúa en niveles próximos al máximo del trimestre anterior y que no se daban desde el tercer trimestre de 2005. En vivienda nueva, el número registrado ha sido de 921 compraventas, que ha supuesto un crecimiento trimestral del 6,5, y un aumento del 40,6% respecto al mismo trimestre del 2024.

En total, en los últimos doce meses se han registrado 18.486 compraventas, máximo volumen alcanzado desde el primer trimestre de 2008 y quinto trimestre consecutivo de crecimiento interanual, lo que ha supuesto un incremento en los últimos doce meses del 19,2%.

Unos datos que han quedado refrendados por el director general de Grupo Plaza 14, Fernando Mortón. Durante su intervención ha destacado que la demanda de la vivienda de obra nueva sigue creciendo.

Así, ha explicado que la falta de oferta está "generando tensiones en precio" ya que "va a seguir subiendo": "Estamos lejos del precio de la burbuja pero no hay que perderlo de vista".

Sin embargo, ha enfatizado una problemática existente en el sector y no es otra que la falta de mano de obra: "Ahora lo fácil es vender y el resto es construir lo que estamos vendiendo. Hay escasez de mano de obra y Aragón va a afrontar un momento de expansión y la mano de obra es la que hay", ha reflexionado.

Así, ha concluido que la "capacidad constructiva es el mayor reto" que tiene Aragón por delante.

En este sentido, Fernando Used, arquitecto socio en Ingennus ha puesto sobre la mesa tres retos por delante del sector que podrían ser la solución a esta falta de mano de obra. Así, ha destacado que el sector debe aprovechar la tecnología y la IA para ganar tiempo para poder "suplir la falta de mano de obra como en los procesos de construcción". Para ello, Used ha explicado que para lograrlo pasa por impulsar la industrialización.

Comportamiento de hipotecas

Respecto a la vía de pago para la adquisición de estas viviendas en Aragón, la financiación de la operación a través de una hipoteca ha continuado aumentando en el trimestre, hasta representar el 71,4% de las compraventas. El número de hipotecas total formalizadas en el trimestre ha sido de 12.182 y el volumen anual de recursos destinados a financiación hipotecaria sobre vivienda supera los 1.530 millones de euros, con un ascenso interanual del 43,8%.

Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja ha trasladado que “en un entorno caracterizado por unos tipos de interés estables en unos niveles razonables, las formalizaciones de préstamos a tipo de interés fijo han supuesto el 66,4% de las operaciones, situándose el tipo de interés medio de las operaciones en el 3,03%”. En cuanto al plazo medio de las hipotecas registradas, éste ha sido de 25,4 años, que supone un ascenso en el trimestre del 1,3%, siendo del 4,1% en los últimos doce meses.