Amazon formará en IA a estudiantes y personal de la Universidad de Zaragoza: "Abre un mundo de posibilidades"

Amazon Web Services y la Universidad de Zaragoza han llegado a un acuerdo para que todo el personal, estudiantes y profesorado reciban formación en Inteligencia Artificial. El gigante estadounidense ofrecerá sus herramientas para que toda la comunidad universitaria pueda aprender a sacar todo el partido a una tecnología que está llamada a cambiar la forma de vida de todo el mundo en los próximos años.

Así lo han anunciado ambas entidades en el último día del viaje de la delegación aragonesa a Estados Unidos, en el que también ha participado la propia Universidad de Zaragoza a través de la rectora, Rosa Bolea.

Por medio de este acuerdo, los estudiantes podrán comenzar a formarse en IA de forma voluntaria, pero la intención es que se integre en todas las titulaciones, con una docencia específica en estos campos.

“Si algo tenemos claro es que la docencia, la investigación y la gestión va a cambiar a través de estas herramientas de IA. Estamos poniendo alfombra roja con este convenio para que la comunidad universitaria se pueda aprovechar al 100% de este acuerdo con Amazon”, ha destacado Bolea.

En concreto, la Universidad utilizará el portal ‘AWS Skill Builder’ para que todos los estudiantes, profesores y personal puedan realizar cursos de fundamentos básicos, como los términos relacionados con IA generativa o hablar con bots. Después, podrán desarrollarlo en ‘PartyRock’, una herramienta basada en la IA de AWS que permite crear aplicaciones de IA generativa de manera fácil y rápida.

Además, a través de la iniciativa ‘AI Developer Hub’, el Gobierno de Aragón y AWS trabajarán en varios ejes fundamentales. Por un lado, se analizará el impacto de la IA en las industrias y profesiones actuales a través de la creación de un observatorio permanente. Por otro, se desarrollarán programas de formación en IA para dotar a los alumnos de educación superior de conocimientos que ya demandan las empresas.

Como parte de estos programas, AWS desplegará una infraestructura tecnológica para ofrecer acceso a sus servicios cloud, soluciones de IA y entornos de desarrollo, creando un espacio seguro para la innovación y para el desarrollo de aplicaciones que puedan tener usos reales.

“Nuestra apuesta por Aragón ha sido creciente y con esta colaboración podremos avanzar en la formación de todos los estudiantes en la tecnología del futuro. Queremos que Aragón no solo sea el lugar donde vivan las infraestructuras, sino que los aragoneses se suban a ese nuevo panorama formativo y económico”, ha señalado David Blázquez, director de Relaciones Institucionales de AWS en España.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha agradecido a AWS y a la rectora Rosa Bolea este acuerdo para que la Universidad de Zaragoza sea “la que mejor formación en Inteligencia Artificial vaya a ofrecer a todos sus alumnos y a todo su personal”.

“Esta colaboración nos abre un mundo de posibilidades. No se trata solamente de que haya inversiones milmillonarias en nuestra comunidad autónoma, sino de que las oportunidades que trae la inteligencia artificial se extiendan a toda nuestra sociedad”, ha agregado.