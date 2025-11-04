Azcón vende la "alfombra roja" de Aragón buscando posibles socios de Estados Unidos: "Tenemos las puertas abiertas"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, sigue de visita en Estados Unidos promocionando el futuro tecnológico de la Comunidad, con numerosos proyectos de centros de datos sobre la mesa. Desde el Gobierno aragonés se afanan en ampliar el impacto no solo en estas instalaciones, sino en todo un ecosistema alrededor de estas inversiones milmillonarias.

Durante esta segunda jornada, Azcón ha participado en el foro DCD Connect Virginia 2025, en donde ha ofrecido “alfombra roja” e “intención de colaborar” a todas las empresas y socios que quieran ayudar a que este sector siga su crecimiento en España y en Aragón.

“No hay otra región en Europa con inversiones de miles de millones como Aragón. Por eso es muy importante que las compañías que estén aquí recuerden las posibilidades de crecimiento, oportunidades que se van a generar, y para las que tenemos las puertas abiertas”, ha expuesto Azcón.

Esa alfombra roja que define Azcón -un término ya utilizaba Javier Lambán- se traduce en una reducción de plazos administrativos y exenciones de algunos impuestos locales, y se articulan principalmente a través de los PIGA.

“La alfombra roja se la ponemos a quien crea riqueza, a quien genera prosperidad y a quien mejora la calidad de los servicios públicos”, ha resaltado.

De hecho, la agilidad de los procedimientos administrativos es, a juicio de Azcón, una de las ventajas competitivas de la Comunidad. “La administración debe ser sensible con las infraestructuras para el ecosistema tecnológico que se crea y para crear el talento necesario”, ha afirmado.

Ante los asistentes, el presidente aragonés ha enumerado las inversiones norteamericanas previstas en el territorio, como Amazon Web Services, Microsoft, QTS o Vantage, de las que dice que “no son palabras, sino hechos”. “Son proyectos reales que van a necesitar socios, compañía y colaboraciones en nuestra comunidad”, ha avanzado.