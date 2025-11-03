Azcón inicia su gira en Virginia mirando a la red eléctrica: "Aquí hay inversión privada y en España depende del Ministerio"

El Condado de Loudoun ha sido la primera parada del presidente de Aragón, Jorge Azcón, en su gira por Estados Unidos para conocer su industria de centros de datos y reforzar los proyectos tecnológicos que se están instalando en la Comunidad. Este territorio es conocido como “la capital mundial de los centros de datos” y alberga más de 200 instalaciones que gestionan más del 70% del tráfico de Internet mundial.

Hasta ahí se ha desplazado una importante comitiva aragonesa que, durante esta semana, tomará nota para sacarle todo el partido a las inversiones tecnológicas que van a aterrizar en Aragón en los próximos años. Actualmente están en servicio los tres de Amazon Web Services, y ya hay proyectados numerosos proyectos en varios puntos del territorio, principalmente en el entorno de la ciudad de Zaragoza.

A juicio de Azcón, estos centros de datos han transformado “la sociedad completa” de Virginia, destacando la recaudación fiscal o el empleo. “Por cada empleo que se ha creado en un centro de datos, se han creado seis en el resto de la economía”, subraya el presidente aragonés.

Sin embargo, Azcón ve una diferencia clave para la expansión de estos proyectos. Los centros de datos son instalaciones altamente consumidoras de energía, y su coste es uno de los factores clave para elegir los emplazamientos. En Aragón, además, es energía “verde y barata”, por lo que el presidente urge inversiones en la red eléctrica para acercar los enchufes al consumo.

“Y la diferencia es que en Estados Unidos la energía se puede hacer llegar a través de inversiones privadas y, en España, para que llegue al resto del territorio, depende del Ministerio, lo cual en Aragón nos está significando el retraso y nos está significando un lastre”, incide Azcón.

Sea como fuere, el presidente considera que Aragón tiene la oportunidad de aprovechar el momento: “El sector de la economía que mayores inversiones va a acometer es el de la inteligencia artificial. Los centros de datos se van a construir donde puedan disponer de energía barata, pero también donde haya una administración que esté dispuesta a apostar por la inteligencia artificial. En Aragón hemos sabido generar un ecosistema de energía renovable que nos hace ser extremadamente competitivos, y ha llegado el momento de seguir aprovechándolo”, ha afirmado.

En el Condado de Loudoun, alrededor de 15.000 personas trabajan alrededor de los centros de datos, que han ayudado a rebajar los impuestos a los vecinos. “El 51% de los impuestos que se recaudan en el condado son gracias a empresas y principalmente a los centros de datos. Antes la base impositiva recaía sobre el residencial, y ahora recae sobre oficinas y sobre centros de datos”, explica Buddy Rizzer, director ejecutivo de desarrollo económico del Condado de Loudoun.

Vantage y Data Center Coalition

Durante esta jornada, el presidente visita también las instalaciones que la empresa Vantage tiene en Virginia. Esta compañía anunció el pasado mes de septiembre una inversión en Aragón de 3.200 millones de euros para levantar en Villanueva de Gallego un centro de datos a hiperescala que generará 520 puestos de trabajo cuando esté a pleno rendimiento.

Además, va a mantener reuniones con Data Center Coalition (DCC), la asociación comercial que representa a la industria de centros de datos en los Estados Unidos, con fuerte actividad en el Estado de Virginia.