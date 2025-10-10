El Ministerio disipa dudas sobre los 2.000 trabajadores chinos en Figueruelas: "Estamos aprendiendo, es un win-win"

Hace ya diez meses que Stellantis y CATL confirmaron el proyecto para instalar una gigafactoría de baterías en Figueruelas. Un macroproyecto de 4.000 millones de euros que está llamado a revolucionar la automoción aragonesa y la Ribera Alta del Ebro, y para el que está previsto el aterrizaje de unos 2.000 trabajadores chinos a Figueruelas para acelerar su construcción.

Este desembarco desde el gigante asiático ha generado incertidumbre y dudas entre los vecinos de Figueruelas, a la expectativa de cuándo llegarán y dónde se instalarán.

Desde el Ministerio de Industria han querido disipar cualquier tipo de duda, y confían en que todo el proceso de construcción de la gigafactoría sea un “win-win” para todas las partes.

“Estamos trabajando para que sea el mínimo que venga de fuera y que enseguida sean trabajadores de aquí, de Aragón y del resto de España, los que vengan a hacerlo. Si alguna cosa es tecnología de China y solo pueden hacerlo ellos, lo negociaremos para que sea el mínimo tiempo”, ha expuesto el secretario de Estado de Industria, Jordi García, desde Zaragoza.

No obstante, desde Industria reconocen que, hasta ahora, no se había abordado un proyecto de estas características “con la China del siglo XXI”, por lo que piden paciencia a los vecinos y al sector de la automoción. “Estamos aprendiendo. Son cosas que no son replicables ni hay otros casos que sean iguales. Cuando se puedan ir contando cosas, se irán contando. Hay cosas que no se puede contar porque tampoco sé cómo acabarán siendo”, ha afirmado García.

Del mismo modo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha celebrado la velocidad que ha cogido el proyecto, ya con los movimientos de tierras iniciados en los terrenos donde se levantarán las nuevas instalaciones, así como la importancia que tendrá para la economía de la Comunidad.

“Los 4.100 millones de inversiones son cifras astronómicas. Cada año, va a facturar 10.000 millones. Cada año, vamos a producir un millón de baterías de altísimo calidad. El PIB de nuestra comunidad está en torno a 50.000 millones. Solo con la gigafactoría vamos a facturar 10.000 millones más”, ha cifrado el presidente aragonés.

“Unos fondillos” para Leapmotor

Aunque el desembarco de China en Figueruelas podría no ser solo de trabajadores, ya que se espera que Leapmotor pueda ensamblar en próximas fechas uno o dos modelos en la fábrica de Stellantis. Para facilitar la llegada de estos modelos, el presidente aragonés ha pedido al Ministerio “unos fondillos” del PERTE VEC IV.

“No solamente tenemos asegurada la fabricación de Stellantis, sino que podemos irnos a los máximos de producción de coches con Leapmotor. Unido a lo que significa la nueva fábrica, miramos al futuro con optimismo y con la responsabilidad de que tenemos que seguir haciendo las cosas bien”, ha aseverado Azcón.

Ante ello, sin dar más detalles, el secretario de Estado ha invitado a la compañía a presentarse al próximo PERTE, el último dedicado a la automoción. “El Plan de Recuperación se va a acabar y animo a cualquier inversión a que se prepare porque van a llegar las últimas convocatorias con bastante importe”, ha añadido Jordi García.

Premios Impulso

Zaragoza ha acogido este viernes la quinta edición de la Gala de la Movilidad y la Automoción, en la que se han otorgado los “Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible”, de la mano de las principales asociaciones del sector. Velca, Little Electric Energy SL, Dealerbest, Tera Batteries y la Fundación CEA han sido las reconocidas con los distintos galardones.

Las distintas asociaciones del sector han reclamado más ayudas al Ministerio para animar la producción y reducir el precio de los vehículos eléctricos, todavía demasiado elevado para los bolsillos de los ciudadanos. También han pedido agilidad y facilidades a la hora de pedir estas subvenciones, como las del plan Moves.