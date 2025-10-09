Sánchez cede 13.000 viviendas a Cataluña mientras exigió a Aragón que pagara por cinco suelos: “Es un trato desigual”

Desconcierto en Aragón tras el anuncio del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para gestionar todo el patrimonio de la Sareb en Cataluña, que asciende a 13.000 pisos y 300 solares. Desde el Gobierno de Jorge Azcón se denuncia “trato discriminatorio” ya que Moncloa rechazó la cesión de cinco parcelas en Zaragoza en las que se podrían construir hasta 2.000 viviendas públicas.

Las conversaciones se remontan al pasado mes de junio, cuando el Gobierno aragonés pidió por escrito la cesión de cinco suelos en la capital aragonesa durante 75 años, con el objetivo de construir viviendas que, acabado ese plazo, reverterían al patrimonio del Estado. Sin embargo, el Ministerio respondió exigiendo al Departamento de Fomento el valor del suelo al precio de mercado.

Estos suelos se encuentran en los barrios de Valdefierro, Picarral, avenida Cataluña, Vadorrey y Santa Isabel. Se trata de parcelas propiedad de la Sareb, que se encuentran sin uso.

Una situación que, a juicio del consejero de Fomento, Octavio López, supone una “discriminación patente” del Gobierno de Sánchez respecto al trato que se le da a otras comunidades. “El Gobierno de Sánchez no necesita ayuda de Aragón, por lo que nos dicen que lo tendremos que pagar a precio de mercado. A unos se les cede en usufructo, y a otros se les cobra a precio de mercado”, ha denunciado.

Por este motivo, el consejero va a volver a pedir la cesión de esos cinco suelos en Zaragoza, con la esperanza de que el Ministerio rectifique y aporte las parcelas para la construcción de vivienda. “Nosotros no pedimos que nos regalen las parcelas, sino que las ceda para construir vivienda y les volvería a los 75 años”, ha insistido López.

Conflicto por una parcela en Margarita Xirgu

Paralelamente, el consejero ha lamentado que el Ministerio de Defensa rechace la petición para revertir la cesión de un suelo en la calle Margarita Xirgu, en Zaragoza, que iba a ser destinado a la construcción de vivienda para militares. Esta parcela, propiedad del Gobierno aragonés y con capacidad para 120 viviendas, se entregó al Estado en 1994, pero todavía no se han planificado 31 años después.

De hecho, no solo no se aceptó la reversión de esta parcela, sino que Defensa amenazó con llevarlo al juzgado contencioso-administrativo. “Este tipo de discriminaciones no hacen más que dañar a los ciudadanos para favorecer intereses partidistas que solo conducen a la desigualdad”, ha denunciado.

Mientras, el consejero de Fomento ha cifrado en 5.000 las viviendas que está promoviendo su Departamento en lo que va de legislatura. “Nuestro plan no espera a nadie. Estamos con 5.000 viviendas en marcha, pero sería mejor tener 7.000”, ha lamentado.