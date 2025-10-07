Los sindicatos exigirán pluses por trabajar en festivos en grandes superficies: “Queremos abrir ese melón”

“Queremos abrir ese melón”. Con estas palabras, los sindicatos van a exigir a las organizaciones empresariales más importantes del comercio que negocien la inclusión de pluses económicos a cambio de trabajar en domingos y festivos, se incremente o no el número máximo de posible apertura. También demandarán que se plantee la voluntariedad por parte del personal.

Así lo han transmitido desde CCOO, que, aunque reconoce que ahora mismo no tiene mayoría para negociar esta cláusula, ve fórmulas legales para introducirlo y favorecer esta compensación económica a cambio de trabajar en los domingos y festivos de apertura.

Actualmente, el convenio que rige a la gran mayoría de grandes superficies y centros comerciales no contempla ningún plus económico por estas condiciones. El último acuerdo, de 2023 y vigente hasta 2026, sí incluyó una reducción del porcentaje que se debe trabajar en domingos o festivos, del 50% en el caso de Aragón, pero no bonificaciones en la nómina.

“Las grandes superficies defienden que abrir los domingos es un ejemplo de libertad empresarial. Si se aplica esta libertad, los trabajadores también deberían tenerla para elegir si trabajar un festivo. Y es importante que se retribuya”, ha subrayado el responsable del sector comercio en CCOO Aragón, Gerardo Montori.

En cualquier caso, desde el sindicato, que, por el momento, descarta movilizaciones, rechazan la idea de ampliar el número de domingos y festivos con permiso para abrir las grandes superficies. Tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL DE ARAGÓN este martes, el Gobierno autonómico no contempla el incremento de días de apertura al no contar con mayoría en las Cortes para sacarlo adelante, y ya trabaja en una solución intermedia para el próximo 2026.

Para CCOO, el informe de la Cámara de Comercio que avala la liberalización del horario de grandes superficies es “muy sesgado” y “claramente de parte”, e incluso se sorprenden de que la Cámara de Comercio haya variado su postura respecto a la apertura de comercios.

“Gran parte de la explicación del aumento de ventas es porque ha crecido la población de Madrid en varios cientos de miles, y en Aragón en pocos miles. No aumenta la capacidad de compra del consumidor. El posible crecimiento de grandes superficies iría en detrimento del ocio. Lo que se ganaría por un lado sería en perjuicio de otros sectores”, rebate Montori.

Además, el sindicato considera que el informe solo tuvo en cuenta aspectos macroeconómicos y no estudió la salud laboral de los trabajadores. “No recoge un solo dato de cómo impactaría en la salud laboral, como enfermedades cardiovasculares, estrés, ansiedad, depresión… Hay estudios que avalan esto. No es un secreto que no poder tener relaciones familiares o una mala conciliación generan estas enfermedades. Eso no lo recoge el informe de la Cámara de Comercio”, incide Montori.

CCOO también pone cifras al posible impacto ambiental que supondría la apertura de los 66 festivos del año: un consumo energético equivalente a 2.778 hogares aragoneses, casi 3.000 toneladas de CO2 o más de 63.000 metros cúbicos de agua. “Esto es totalmente contrario a la Agenda 2030 y a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático”, añaden.

Actualmente, la ley aragonesa permite a estas grandes superficies la apertura en diez domingos y festivos, de los cuales los ayuntamientos tienen potestad para cambiar dos. En cambio, los comercios de menos de 300 metros cuadrados y los ubicados en zonas de especial influencia turística, como el Casco Antiguo de Zaragoza, pueden abrir en cualquier momento. De hecho, la FNAC del Coso de Zaragoza puede abrir todos los días del año, y opta por no hacerlo en la práctica totalidad de festivos.

Aragón cuenta actualmente con 14 grandes superficies registradas, de las que 12 se encuentran en Zaragoza, por lo que el sindicato alerta también de la brecha entre territorios que se generaría. “Esto es un factor acelerado de la despoblación”, inciden. Las otras dos son el Coso Real de Huesca y el Eroski de Jaca.