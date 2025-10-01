Francisco de la Torre, economista: “El cupo catalán es un intento de dinamitar el sistema fiscal”

En el octavo aniversario del 1-O, el economista Francisco de la Torre ha presentado en Zaragoza su libro ‘La factura del cupo catalán’, donde desgrana las consecuencias económicas que tendría la aprobación de un sistema de financiación “privilegiado” para Cataluña.

Unos “privilegios territoriales” que, a su juicio, son un “intento de dinamitar el sistema fiscal” del país y el autogobierno de las comunidades autónomas. “Si esto sale adelante, acabaría creando un estado confederal asimétrico. Eso perjudica al autogobierno y a los ciudadanos, que tendrían peores servicios públicos en el resto de España”, ha denunciado.

Para De la Torre, este sistema de financiación es “la segunda parte” del ‘procés’, que se inició “con una demanda de Artur Mas a Rajoy diciendo que quería un sistema de financiación como el vasco”, y terminó el 1 de octubre de 2017 “en un golpe a la democracia”.

Un impacto que, asegura, llegaría a todas las comunidades autónomas, independientemente de su capacidad financiera. “Aunque sobre el papel tengas más dinero, quedarse sin un país es una cosa muchísimo más grave y eso sí es impagable”, ha remarcado.

En el caso de Aragón, De la Torre cifra el perjuicio económico en una horquilla de entre 900 y 3.000 euros por habitante, es decir, entre 1.200 y 4.000 millones de euros. “Dar cifras puede ser más o menos espectacular y dependerá de si se llega o no hasta el final, pero el mero hecho de que se esté avanzando en todo esto es un perjuicio para todos los ciudadanos”, ha resaltado el economista.

Para Aragón, además, supondría una desventaja competitiva al estar ubicada junto a dos comunidades que ya tienen una Hacienda Foral como País Vasco y Navarra. “Si estás más cerca de un sitio que compita fiscalmente en desigualdad de condiciones, acabará perjudicándote algo más. Pero, en realidad, yo vengo de Madrid, a unos kilómetros más allá, y también estoy preocupado”, ha señalado.

Francisco de la Torre ha acudido al Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, para presentar su libro ‘La factura del cupo catalán’, escrito junto a Jesús Fernández-Villaverde. Ahí ha sido recibido por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que considera que los datos que incluye son “fundamentales” para conocer por qué el sistema de financiación “privilegiado” para Cataluña sería “un drama para el conjunto de España”.

“Estamos hablando de la calidad de nuestra educación, sanidad y políticas sociales. Hoy, encima de la mesa, hay una propuesta para modificar la financiación de las comunidades que es privilegiada para Cataluña. De llevarse adelante el cupo catalán, unos ganarían, pero otros pierden, y los que perdemos somos los aragoneses”, ha apuntado Azcón.