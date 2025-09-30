Aragón dispara su recaudación de impuestos por la compra de vivienda pero pincha con las renovables

La buena dinámica del sector inmobiliario está dejando cifras récord en la recaudación de impuestos en el Gobierno de Aragón. Solo durante la pasada primavera, más de 4.600 inmuebles cambiaron de manos, pese a que el precio del metro cuadrado ha crecido un 7,2% en un año.

Ello ha hecho que el Gobierno de Aragón se frote las manos, y haya incrementado su recaudación un 15% por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en lo que va de año. También se han disparado un 28% los ingresos por la constitución de hipotecas, que se gravan a través del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Así lo transmitió este lunes el director general de Tributos, Francisco Pozuelo, quien desgranó en las Cortes de Aragón la ejecución presupuestaria del Gobierno aragonés. Hasta julio, el Ejecutivo había ingresado algo menos de 3.500 millones de euros, por impuestos, tasas y transferencias corrientes, todavía por debajo de la mitad de los 7.226 millones que espera recaudar en todo el año.

En concreto, hasta ese mes de julio, ya se habían ingresado 123 millones de euros por Transmisiones Patrimoniales, el 82% de lo previsto, y 45 millones por Actos Jurídicos Documentados, el 75% de lo que se esperaba para todo el año. Destacan también lo recaudado por la tasa sobre el juego, más de 17 millones de euros, el 92% de lo previsto.

Por el contrario, no llegan tan buenas noticias desde otros impuestos, como el que se paga cuando compras un coche, que cae alrededor de un 20% cuando las ventas de vehículos están creciendo en la Comunidad. El motivo, ha explicado Pozuelo, es que se paga en función de lo contaminante que sea el automóvil. “Los coches eléctricos e híbridos están exentos y se está disparando su compra, por lo que la recaudación es claramente inferior”, ha subrayado.

Otros impuestos que no acaban de cumplir con las expectativas son los relativos a las energías renovables. A cierre del mes de julio, se habían ingresado 5,7 millones por la explotación de parques eólicos y apenas 2,2 por los fotovoltaicos, cuando se habían previsto 12 millones por los molinos de viento y 8 por las placas solares. Mejor funciona el impuesto sobre las líneas de alta tensión, del que se han recaudado 3,1 millones, sobre los 2 planteados en el presupuesto.

De hecho, el director general de Tributos no ha descartado que la Ley de Presupuestos de 2026 incluya una modificación de las tarifas. “Si no hubiera modificación de las escalas, la recaudación anual estaría en 15 y 16 millones de eólicos y alrededor de 6 millones las fotovoltaicas”, ha expuesto Pozuelo.

En cuanto a Sucesiones, uno de los grandes cuestionados por el Gobierno del PP, en los siete primeros meses del año se han ingresado casi 74 millones de euros de los 135 presupuestados, ligeramente por encima de la mitad, teniendo en cuenta que la recaudación depende de los fallecimientos que se produzcan y de la dimensión de las herencias.

El deseo para el próximo es bonificar al 99% el Grupo II, es decir, descendientes, ascendientes y cónyuges, lo que supondría una merma de entre 30 y 35 millones de euros. No obstante, hay que tener en cuenta que, habitualmente, las declaraciones del primer semestre corresponden a fallecimientos del año anterior, por lo que la pérdida en 2026 oscilaría entre 15 y 20 millones, aproximadamente.