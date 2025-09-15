Una turista zaragozana no se corta sobre las vacaciones en septiembre: “Es más barato y no está tan masificado”

Mientras multitud de personas llegaban a su puesto de trabajo a comienzos de septiembre, otros afortunados cogían sus maletas e iniciaban sus vacaciones después de haber sufrido las numerosas olas de calor de agosto en la oficina.

Y es que cada vez son más los ciudadanos que optan por marcharse de vacaciones en septiembre y disfrutar de las ventajas que ello supone, tanto para el bolsillo como para el disfrute del viaje. El 17% de los españoles se marchan durante este mes, según los datos de ObservaTUR.

María es una joven zaragozana que, este año, ha optado por marcharse con sus amigas al Algarve portugués, y todas ellas han notado que los precios están mucho más baratos que en julio o agosto. “Es la primera vez que viajo en septiembre y lo he notado en mi bolsillo. Cogimos tanto billetes de ave como apartamento apenas un mes antes e igualmente nos ha salido más barato que si nos hubiéramos ido en agosto”, cuenta.

Además, no solo han disfrutado de precios más asequibles, sino que también han percibido que este tipo de destinos no está tan masificado como se podían haber encontrado en otros meses. “Se nota bastante que mucha gente ya ha tenido que volver a trabajar y la vuelta al cole porque las playas y los restaurantes están menos saturados”, afirma.

Misma opinión comparte Silvia, que se ha marchado este mes de septiembre a Albania, y no duda en que ha sido una “maravilla”. “Es todo mucho más barato, hay menos gente y mucha más tranquilidad. Vas a los sitios y no tienes que esperar o no tienes que reservar con antelación, en la playa más hueco… y sigue haciendo buen tiempo”, destaca.

De hecho, dice Silvia, también ayuda a que la vuelta sea más llevadera. “Cuando todo el mundo vuelve al trabajo, tú te vas. En mi caso, cuando vuelvo ya ha pasado casi septiembre y ya queda menos para Navidad”, señala con una sonrisa.

Esta moda también se percibe en las calles de Zaragoza, en las que todavía se ven turistas y visitantes conociendo los encantos de la ciudad. Los hoteles de la capital aragonesa todavía tienen prevista una ocupación del 68%, con una estancia media de dos noches, según datos de Horeca. Además, este mes ha contado con el ‘boom’ del festival Vive Latino, que atrae a numerosos visitantes nacionales e internacionales.

Mientras, en las agencias de viaje también notan ese movimiento de pasajeros tras el verano, principalmente jubilados o parejas de todas las edades sin niños, que ayudan a compensar el “bajón” una vez finalizan julio y agosto, como cuenta Javier Ariza, vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón.

Aunque los trabajos en estas agencias ya miran hacia el final del año, donde cambian los atractivos para los viajeros. “Nos acercamos a las fechas en las que tienen cierta preponderancia los destinos europeos, mercadillos navideños por ejemplo, y fechas en las que el clima ya no es tan bueno, y la gente tiende a buscar destinos cálidos como los caribeños”, destaca Ariza.