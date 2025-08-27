Aragón exonera más de 2 millones de euros en deudas a autónomos: así funciona su plan de segunda oportunidad

La Comunidad inició en 2024 un total de 42 expedientes y exoneró 2 millones en deudas. E. E.

El convenio entre el Gobierno de Aragón, ATA y UPTA busca incitar una cultura financiera y evitar nuevos endeudamientos a futuro.

Salvar del cierre proyectos viables y potentes y dar una segunda oportunidad a autónomos que han tenido deudas a lo largo de su vida empresarial, pero que aún tienen mucho que ofrecer.

Esta es la filosofía del convenio firmado entre el Gobierno de Aragón, ATA y UPTA al calor del marco europeo que regula la conocida como Ley de Segunda Oportunidad. Así, personas que han sumado deudas pueden empezar una nueva etapa libres de ellas.

"Lo que se pretende desde el programa es evitar la insolvencia de personas físicas que tienen proyectos empresariales viables y crear marcos preventivos de asesoramiento y de cultura financiera", explica Ana Sanz, directora general de Pymes y Autónomos.

Así, se plantea un "itinerario personalizado" de la mano de técnicos para sacar adelante los proyectos presentados. Todo ello viene acompañado por ayuda para potenciar la cultura financiera con el objetivo de que, a futuro, los propios autónomos sean capaces de crear planes aptos y viables para sus proyectos.

El programa se basa en diversas acciones que giran en torno al asesoramiento y al estudio de las posibilidades que permitan dotar de viabilidad a la actividad económica. También incluye un estudio de insolvencia y la formalización de la documentación necesaria para la mediación extrajudicial al objeto de determinar el acceso o no al concurso de acreedores de personas físicas.

Por último, también se puede llevar a cabo un estudio de la viabilidad ante la necesidad de un cambio de forma jurídica para seguir operando en el mercado en el caso de que lo solicite el trabajador.

Toda la prevención que se detalla a los autónomos busca "evitar situaciones que ya no tienen remedio o cuando ya son tan complicadas que es difícil salir". Es decir, evitar que se genere una bola de nieve.

Sin embargo, Sanz señala que a pesar de que está abierto en gran medida a los deudores, todos ellos deben ser "de buena fe": "No tienen que tener antecedentes de delitos socioeconómicos y deben colaborar con el juzgado para presentar todas las pruebas".

Además de los que detalla la directora general, los requisitos específicos también pasan por tener deudas con al menos dos entidades diferentes, no poder hacer frente al pago de forma regular, no padecer deudas superiores a los 5 millones de euros, haber intentado negociar con los acreedores antes de acogerse a la ley y no haber recurrido a esta vía previamente.

Con todo ello, este plan tiene un objetivo a futuro para evitar que les "perjudique" una vez que quieran finalizar su vida laboral y tener acceso a una pensión. Por este motivo, no solo se pueden beneficiar de ello los autónomos sino los que han estado en activo y siguen arrastrando deudas de gran tamaño.

Deudas por préstamos, cierre o la covid

El convenio tiene un presupuesto de 150.000 euros para este 2025. El año pasado -su primer ejercicio en activo- se realizaron un total de 89 atenciones y se iniciaron 42 expedientes. En aquel 2024 ya se exoneraron más de 2 millones de euros (2.056.981) en deudas y quedaron en tramitación más de 9 millones de euros (9.493.272).

"El programa ha permitido a numerosos autónomos evitar el colapso financiero, preservar sus negocios y retomar actividades económicas. Asimismo, se ha dado atención a los autónomos más vulnerables, como los afectados por embargos o acumulación de deudas", señala la directora general.

Por lo que han podido observar, el perfil mayoritario son hombres de entre 45 años, con un peso especial de los mayores de 55. Mientras, las mujeres autónomas representan un 18%, según un informe de ATA.

En cuanto a su situación laboral, sobresalen los autónomos en activo, pero también hay presencia de desempleados, jubilados o empleados por cuenta ajena con deudas arrastradas de etapas previas como autónomos.

Del mismo modo, los sectores que más imperan son la construcción, con una alta incidencia de deudas y casos de insolvencia e industria, donde destacan las labores de carpintería, fabricación y mantenimiento industrial. En el caso de la hostelería y el comercio, muchos adheridos son afectados por crisis económicas y cambios en el consumo. En el listado también figuran negocios de estética, enseñanza y servicios sanitarios que también prevalecen.

Así, la mayoría de los casos atendidos se han dado en la ciudad de Zaragoza, aunque también se adhieren usuarios de municipios zaragozanos como de Huesca y Teruel.