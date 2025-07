Nissan entrega el Qashqai número 400.000 en Zaragoza: “Llevo casi 15 años confiando en él y no me veo con otro coche”

María Jesús Franco Royo ya conduce su nuevo Nissan Qashqai por las calles de Zaragoza. Es el sexto modelo de la marca que tiene desde 2010, renovando el coche bajo la fórmula multi opción Flex 3 y 4 D, y no tiene dudas de su elección. “Llevo casi 15 años confiando en el Nissan Qashqai y, sinceramente, no me veo conduciendo otro coche. Desde el primero, en 2010, siempre me ha dado seguridad, comodidad y cero problemas”, ha dicho.

Pero el que se ha llevado no es uno más, sino que es el Qashqai número 400.000 que Nissan ha vendido en España, siendo la primera vez que un crossover alcanza estas cifras en el país. “He optado por el e-Power porque me muevo mucho por ciudad y buscaba un coche automático, eficiente y con un consumo más ajustado”, ha añadido.

Christian Costaganna, consejero director general de Nissan España hizo entrega a María Jesús del Qashqai número 400.000 vendido en España. Qashqai sigue siendo hoy en día número 1 en el segmento de los crossovers, número 1 en el canal de renting y empresas y número 1 en valor residual. “Me siento en casa y eso, junto con la fiabilidad del Qashqai, hace que siga repitiendo una y otra vez”, señala la compradora.

Además, también ha habido novedades para la marca, como la llegada de un nuevo inversor a Zaragoza: Leomotor, una empresa familiar con 100 años de trayectoria en el sector de la movilidad, siendo el concesionario en activo más antiguo de España. Cuenta con más de 20 centros repartidos por el norte de España y más de 500 empleados. “Es un orgullo poder entrar a formar parte de la familia Nissan en Zaragoza”, ha afirmado el director del grupo Leomotor, Daniel Orejas.

Christian Costaganna destacó los números de esta concesión: “un 4,97 sobre 5 en calidad de ventas y un 4,75 sobre 5 en calidad de postventa y una cuota de mercado del 3,2% en privado y un 5.5% en flotas, gracias a un equipo liderado por Javier Navarro”. En Zaragoza, las matriculaciones de turismos y crossovers están cayendo, en el primer semestre del año, un 4%, mientras que Nissan se mantiene estable en esta zona y esto se debe al buen hacer y la estrecha colaboración entre el concesionario y la marca.

En cualquier caso, el CEO de Nissan en España ha subrayado la necesidad de “acelerar” la electrificación. “Aquí, en Zaragoza, la electrificación tiene enormes ventajas: ayudaría a reducir la antigüedad del parque de más de 14 años. En Zaragoza hay entre 12 y 13 coches por cada 1.000 habitantes, versus 25 en Europa, por lo tanto, hay potencial de crecimiento para renovar el parque con tecnología limpia y eficiente”.