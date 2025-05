El pueblo de Zaragoza que dice ‘no’ a un centro de datos “especulativo”: “Nos genera muchas dudas”

El Ayuntamiento de Villamayor de Gállego ha presentado una serie de alegaciones contra el proyecto del Grupo Azora de instalar un centro de datos al norte del municipio. Desde la localidad, que también va a acoger un campus de Microsoft, se considera que esta iniciativa es una mera “especulación” urbanística que limita los recursos del municipio, y merma sus competencias al eximir del pago de determinados impuestos o licencias.

En concreto, el Ayuntamiento considera que la promotora “está muy alejada y no se ajusta a lo que se espera de una empresa que impulsa proyectos tecnológicos”, lo que genera “muchas dudas” sobre el proyecto. “No tener identificado al destinatario final, sumado a su nula experiencia en la gestión de dichos equipamientos, hace que los datos facilitados sobre creación de empleo y operativa nos generen muchas dudas”, dice el escrito de alegaciones.

Entre esas “dudas” está la generación de empleo, un máximo de 174 personas cuando entre en funcionamiento, que “no se afirma que se vayan a generar en la localidad, ni tan siquiera en la propia Comunidad”.

Además, consideran que no existe “relación directa” entre la construcción de un centro de datos y la aceleración de la transformación digital de los negocios de la zona. “La vocación de ese tipo de infraestructuras es global, no local. Pretenden satisfacer las necesidades de cualquier ciudadano en cualquier punto geográfico del planeta. Y no por tenerlo a menos de tres kilómetros los negocios del municipio van a migrar a lo digital”, apuntan.

Ante ello, el Gobierno de Aragón se ha ofrecido como intermediario entre el Ayuntamiento de Villamayor de Gállego y el grupo Azora para facilitar la instalación de su centro de datos. Desde el Ejecutivo aragonés han avanzado que van a mantener reuniones con la empresa para “buscar alternativas” y aprovechar lo que consideran “una oportunidad” para “muchos aragoneses”. “Vamos a tratar de que se hagan en entornos de acuerdos y consensos”, ha apuntado la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero.

Desde el Gobierno de Aragón se apuesta por mantener una “interlocución” tanto con los ayuntamientos como con las empresas, a las que “siempre recomendamos que mantengan el contacto con los municipios donde se van a desarrollar” y “ofrecer acuerdos” que repercutan en la comunidad. “Nosotros siempre perseguimos que haya acuerdos y consensos, que se respete la autonomía municipal y la aplicación de las leyes que desarrollan estos proyectos”, ha subrayado Vaquero.

Igualmente, en el Gobierno se muestran “a disposición” de hablar también con el Ayuntamiento de Villamayor “y con quien haga falta” para encontrar una salida a esta falta de sintonía con Azora. “Lo importante es que concluya en un proceso para garantizar el desarrollo de estos proyectos. Queremos que se hagan con consenso y salgan fortalecidos. Estamos dispuestos a hablar con la empresa y ayuntamientos”, ha apuntado Vaquero.

El Grupo Azora ha sido uno de los últimos en sumarse a esta ola tecnológica con un nuevo proyecto en la localidad de Villamayor de Gállego, en el entorno de Zaragoza. Esta compañía madrileña, dedicada a los activos inmobiliarios y que se ha adentrado en los últimos años en la construcción de centros de datos, ya tiene los permisos de conexión a la red eléctrica para una primera fase, que se traducirá en una inversión de 1.100 millones de euros y la generación de 1.040 puestos de trabajo, de los que 154 serán cuando entren en funcionamiento. Para ello, requerirá un suministro de energía de 150 MW, para los que ya tiene el visto bueno confirmado de Red Eléctrica.

Según los planes de Azora, la construcción de este centro de datos comenzaría a finales de 2026 o principios de 2027, siempre que presente a tiempo toda la documentación y el Gobierno de Aragón dé el visto bueno a la tramitación en un plazo de nueve meses. Con ello, la construcción de los edificios estaría en torno a siete años, aunque la puesta en marcha estaría prevista entre finales de 2029 y comienzos de 2030.