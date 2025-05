Vendedores y usuarios, en vilo por la incertidumbre del vehículo eléctrico: “¿Qué tengo que comprar?”

Feria de Zaragoza se convierte esta semana en un punto de encuentro de todo aquel que desee cambiar de coche en próximas fechas. Multitud de concesionarios presentan durante estos días sus mejores ofertas en vehículos de kilómetro 0 y de ocasión en Stock-Car, que se convierte en una gran oportunidad de encontrar una de las famosas triples ‘B’: bueno, bonito y barato.

No obstante, la incertidumbre que reina en el sector de la automoción predomina en las conversaciones entre vendedores y compradores, que incluso llegan al concesionario preguntándose qué tipo de coche tienen que adquirir. “Más que ofertas, quiero que me cuenten qué tengo que comprar”, decía uno de los asistentes en las primeras horas de la feria.

Así lo sienten también desde los propios concesionarios, que ven “perdidos” a los clientes. “No saben qué motorización comprar, el funcionamiento de un motor híbrido o un vehículo eléctrico, o hay incertidumbre con los puntos de carga. Es un tema que se está casi solucionando, sobre todo por las marcas nuevas asiáticas que están entrando con fuerza en el mercado”, ha subrayado Javier Serrano, jefe de Ventas de MG Gizacar, que ve clave la recuperación de las ayudas del Plan Moves.

Una visión similar tienen desde Automóviles Andrés, que creen que los clientes todavía tienen muchas dudas sobre qué tipo de coche comprar. “La gente no sabe muy bien si tirar hacia un coche de gasolina o meterse en el mundillo del híbrido o eléctrico. Ahora hay buenas alternativas en el mercado para quien no se atreva o no sea partidario de empezar con un eléctrico, con coches de gasolina con la etiqueta ECO”, cuenta Manuel González, uno de sus comerciales.

Para dar ese paso, desde Automóviles Andrés, lamentan que el escaso número de infraestructuras de recarga lastren la transición al vehículo eléctrico. “Tienes marcas con autonomías de 600 kilómetros, pero te vas de vacaciones al sur de España o Santander y no sabes si llegarás a un punto de recarga y la app no funcionará o tendrás a tres personas delante. Independientemente de eso, es una buena opción si puedes recargar en tu casa”, añade González, con experiencias en su familia de uso de coche eléctrico.

Los vehículos eléctricos procedentes de China han generado todo un ‘boom’ en Europa. Sus precios competitivos y altas prestaciones están comenzando a impactar de lleno en el mercado, sin que, por el momento, los coches ‘made in Europa’ puedan competir con ellos a la espera de incrementar la producción de baterías, lo que se espera que ayude a rebajar los costes y ofrecer alternativas verdes más asequibles para los ciudadanos.

Zen Motor es uno de los concesionarios que ha traído a Zaragoza este tipo de vehículos, con las marcas Omoda y Jaecoo, que desde hace un par de años han entrado en el mercado europeo y que ya se empiezan a quitar los prejuicios típicos entre los posibles clientes. Frente a otras opciones, estos cuentan con “buenas calidades” y un “precio inigualable”, como expone Martín Valle, jefe de Ventas de este establecimiento.

Otra de las marcas que apuesta por el salto al vehículo eléctrico es Sartopina Volkswagen, que ofrece desde su stand “un poquito de todo” de lo que venden. Desde este concesionario ven el futuro “muy prometedor”, y esperan que la recuperación del Plan Moves y el impulso a las infraestructuras de recarga hagan crecer la confianza de los ciudadanos en estas tecnologías.