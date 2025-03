Ramón Alejandro, Aurora Egido y Guillermo Fatás, galardonados con las Medallas de la Fundación Basilio Paraíso

La Fundación Basilio Paraíso ha entregado este miércoles sus medallas en un emotivo acto con la presencia de una importante representación del tejido económico aragonés. En esta ocasión, los galardonados han sido el presidente de la Fundación Saica, Ramón Alejandro; la catedrática de Literatura Española y miembro de la Real Academia de la Lengua, Aurora Egido; y el catedrático emérito de Historia Antigua Guillermo Fatás.

Ante unos 300 invitados entre autoridades, empresarios y personalidades, el acto de entrega de medallas llevaba el nombre de ‘Revoluzión’, que representa el cambio de paradigma en la economía y la sociedad a nivel mundial y la importancia de la ‘luz’ para el desarrollo de la Comunidad. “La irrupción de tecnologías como la IA ha provocado un cambio en las sociedades, en la economía y en la forma de relacionarnos. En Aragón estamos en la senda correcta”, ha apuntado el presidente de la Fundación Basilio Paraíso, Jorge Villarroya.

Entre los galardonados, la institución ha reconocido a Ramón Alejandro, presidente de la Fundación Saica, por su trayectoria empresarial desde que se incorporó a esta empresa familiar en 1988 hasta que dejó la dirección de la compañía el pasado 2024. “Es un reconocimiento al crecimiento de esta empresa que, en 82 años de existencia, ha tenido siete presidentes y siete sucesiones, que siempre es un momento crítico en una empresa familiar”, ha subrayado.

Igualmente, la Fundación Basilio Paraíso ha entregado su medalla a la catedrática Aurora Egido por su carrera investigadora y científica, ocupando el sillón de la letra ‘B’ de la RAE y siendo una de las referentes en el estudio de autores como Baltasar Gracián. “Me hace feliz. Cuando el comercio y la empresa se interesan por las humanidades, es un éxito. Las letras y las ciencias son ramas distintas de un mismo árbol y deben ir unidas. En Aragón podemos sentirnos orgullosos de figuras como Lázaro Carreter o María Moliner”, ha señalado.

Guillermo Fatás recibe la Medalla Basilio Paraíso E. E.

Por su parte, el catedrático emérito Guillermo Fatás ha sido reconocido por su trayectoria profesional y ser una de las figuras intelectuales más sólidas y queridas de Aragón, combinando rigor científico y el amor por su tierra. “Más de una vez he dicho que Aragón no tiene contraindicaciones, y he proclamado cuantas veces he podido que, si los aragoneses siempre hemos sido pocos, nunca hemos sido poco. Hagámoslo notar”, ha aseverado.

Estas medallas rinden homenaje a Basilio Paraíso, quien tuvo un gran protagonismo en la vida económica, política y social de Aragón y España, y presidió durante un cuarto de siglo (1893-1919) la Cámara de Zaragoza. Hace dos años, la Fundación cambió de rumbo para ser una entidad independiente y autónoma dedicada al estudio, la investigación y la prospectiva, promoviendo el debate y la generación de ideas y realizando propuestas de renovación económica y social.

Aurora Egido recibe la Medalla Basilio Paraíso E. E.

Durante el acto, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha puesto de manifiesto el "buen momento" que está viviendo la Comunidad en atracción de inversiones tecnológicas, avanzando que "dentro de muy pocos días" se anunciará un nuevo proyecto "milmillonario" en el territorio. "Este imán inversor tiene que ver con nuestro tejido empresarial, desde las más pequeñas empresas hasta grandes multinacionales. Todas ellas demuestran que en Aragón tenemos talento. Estamos dispuestos a seguir ayudando a nuestras empresas a crecer y expandirse", ha resaltado.

Asimismo, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha resaltado los valores del “esfuerzo colectivo, innovación y compromiso por esta tierra” que “tan firme defendió Basilio Paraíso”. “Siempre creyó en la capacidad de Aragón para ser un motor económico e industrial. Tuvo ambición por una Zaragoza moderna y pujante, como la que estamos consiguiendo hoy en día. Un siglo después, seguimos esa estela de transformación sin precedentes. Nuestra ciudad y comunidad están protagonizando un cambio de era con inversiones milmillonarias y con un tejido empresarial en expansión”, ha destacado.