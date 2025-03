Rasmia, la empresa aragonesa que ofrece IA para facilitar las gestiones con los bancos y está comprometida contra el cáncer

La inteligencia artificial ha llegado ya a nuestras vidas con el objetivo de facilitar la vida de las personas. Multitud de empresas y proyectos tratan de exprimir las ‘mil y una’ oportunidades que esta tecnología es capaz de aportar, tanto a los ciudadanos en su día a día como a las empresas y organizaciones, a quienes se les abre una ventana para optimizar sus recursos y ganar en competitividad.

Una de estas compañías que trata de aportar su granito de arena es Rasmia, que surge como respuesta a un desafío clave en el mundo empresarial, la transformación digital del sector financiero. Actualmente, muchos bancos y fondos han comenzado a basar sus decisiones de concesión de crédito en algoritmos, denominados ‘scoring’, que en ocasiones son desconocidos y complican la capacidad de las empresas de obtener financiación.

Ante ello, en Rasmia tratan de echar una mano a las empresas a gestionar esos parámetros. “Nosotros ayudamos a las empresas, sobre todo a las pymes, a controlar esos parámetro y que en todo momento puedan tener la financiación que necesitan en el momento adecuado para que sean viables a largo plazo y puedan desarrollar sus proyectos empresariales”, ha apuntado su fundador, Luis Pérez.

Pérez llevaba trabajando 13 años en el Banco Santander, observando que muchas empresas, principalmente pymes, desconocían las capacidades y normativas de cada banco para financiar. “Venían a pedir dinero, sin saber ni el producto adecuado ni en el formato que nosotros podíamos financiarlos. Cuando deniegan una operación no es porque no quieran, es porque no pueden, y eso no lo entendía la empresa”, ha señalado.

Actualmente, ya acompañan a unas 400 empresas aragonesas ayudándolas en los parámetros de ese ‘scoring’, aunque, gracias a la inteligencia artificial, su capacidad para aumentar su negocio es “brutal”. “Nosotros podemos coger una empresa, analizar sus parámetros, analizar su deuda, marcar su estrategia financiera que vaya de la mano de la estrategia global de la empresa y llevar una tutela recurrente. Con lo cual las empresas están más controladas, pueden ser más viables y no tienen riesgo de cierre”, ha destacado.

En este sentido, una de las capacidades de su inteligencia virtual es la dotación de información a tiempo real, que le permite determinar dónde es mejor invertir. “Es una herramienta que va bien a la empresa y al que presta dinero a la empresa. Tenemos mucho interés también, por ejemplo, de fondos y de bancos en utilizar nuestra herramienta de Rasmia para analizar los riesgos, porque es más potente la que tienen ellos en sus entidades”, ha apuntado Pérez.

No en vano, todo ello le ha llevado a ser uno de los diez finalistas de ‘The Wave Invest’, un día en el que startups, inversores y líderes en innovación se darán cita en un espacio que fomenta la conexión estratégica y la colaboración. Así, podrá presentar su modelo de negocio ante casi un centenar de inversores, y un jurado especializado decidirá quien recibe, entre otras recompensas, una inversión de 25.000 euros.

Donación de Rasmia a la Asociación Española Contra el Cáncer

Colaboración en la lucha contra el cáncer

Más allá del objetivo de la empresa, el nombre de Rasmia no es, ni mucho menos casual. Definida en la RAE como el “empuje y tesón para sacar adelante un proyecto”, esta palabra aragonesa era también el lema de la Asociación Española Contra el Cáncer en Aragón y, en medio de la boda de su hermana, le regalaron a su cuñado una pulsera con ese mensaje. Pérez y sus socios se mostraron tan entusiasmados con ese concepto que lo ‘apropiaron’ y lo utilizaron para nombrar a su empresa.

Y no solo eso, ya que decidieron que todos los reconocimientos que recibieran con un ingreso en metálico fueran destinados a la lucha contra el cáncer. “La tecnología está muy bien, pero también hay otras labores en las que podemos apoyar a las empresas desde el punto de vista social, y la lucha contra el cáncer nos afecta a todos y podemos apoyar”, ha subrayado Pérez.