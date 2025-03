El multimillonario José Elías carga contra Hacienda: “España es de los peores países para emprender”

La primera jornada del congreso ‘The Wave’ dejó para el final uno de los momentos más esperados. El multimillonario José Elías, presidente de Audax Renovables y empresario polémico por sus comentarios en redes sociales, ha conversado durante más de 40 minutos con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en una charla donde ambos han mostrado una clara sintonía y que ha dejado varios mensajes hacia la economía y la política.

Uno de esos ‘titulares’ ha ido directo hacia el Ministerio de Hacienda, saliendo en defensa de unos autónomos que define como “masocas”. “No entiendo cómo sigue existiendo gente con ganas de emprender. España es de los peores países para emprender. Se nos llena la boca hablando de emprender, pero, ¿qué facilidades se da a los chavales? Nos lo tenemos que hacer mirar”, ha señalado.

En concreto, ha puesto su ejemplo personal. Después de arruinarse en dos ocasiones, ahora lidera una compañía de renovables y es vicepresidente de OHLA, pese a sentirse, a su juicio, “perseguido” por Hacienda. “Tengo normalmente siete inspecciones de Hacienda abiertas constantemente. Puedo entender que tengamos que repartir la riqueza, pero me siento un delincuente. No puede ser que te pongan inspecciones una tras otra cada año”, ha asegurado. “Y eso que no eres el novio de Ayuso…”, respondía irónicamente Azcón.

En el plano político, Elías ha reivindicado una mirada política a largo plazo, donde se ponga “el bien general” por encima de “intereses y réditos políticos”. “Si alguien fuera capaz de comprometer su rédito político al interés general y lo demuestra, la gente no es idiota. Tengo esperanza en la sociedad de hoy en día. La gente es crítica. Hay que explicarle las cosas y la gente lo entenderá. El problema es que se trata a la gente como idiota. No se ve un sacrificio político”, ha aseverado.

Reconocimiento a Aragón

Por otro lado, Elías, como presidente de una compañía de energías renovables, ha reconocido abiertamente la apuesta que Aragón realizó por este sector, que considera “un gran reto de Estado” para España. “¿Por qué no invertimos en red eléctrica y hacemos que esta comunidad sea líder en España? Con la capacidad que tenemos para generar energía eléctrica, es la solución. Os felicito. Sois de las pocas comunidades que habéis visto la oportunidad. Y hay que aprovecharla”, ha asegurado.

Y es que, a su juicio, el norte de Europa ha estado haciendo “dumping energético” a España durante años al vender energía, cuando, con la expansión de las renovables, el país debería ser, dice, “una potencia energética”. “La única comunidad que ha visto la oportunidad es Aragón”, ha resaltado.

La inteligencia artificial

Como tema central del congreso ‘The Wave’, la explosión de la inteligencia artificial ha copado buena parte de esta conversación distendida, por momentos demasiado. En su opinión, la IA es “un reto y un problema” que “va a dejar a gente relegada” y otra que “sufrirá las consecuencias”. “La IA es un gran reto, pero va a traer cambios excesivamente rápidos. Son cambios brutales”, ha mencionado.

No obstante, ha reconocido utilizarla en su trabajo y en la toma de decisiones, incluso llevándole a modificar alguna postura en el Consejo de OHLA. “Es muy funcional en cosas muy complejas. Un ejemplo, estábamos tomando una decisión de forma precipitada. Me dijo la IA que, si no estaba de acuerdo, podía quejarme, porque no se podía hacer sin unanimidad. La uso bastante y me ha sorprendido”, ha apuntado.

En esta línea, Azcón ha asumido que “probablemente no seamos conscientes” del cambio que se avecina con la IA, que “no será ni comparable al vapor, los ordenadores y las telecomunicaciones”. “El cambio de era es inimaginable. No es que vaya a cambiar medicamentos, es que no sabemos si va a generar nuevos sistemas políticos o económicos, si va a ser capaz de traducir lo que dicen los animales o leernos el pensamiento”, ha cuestionado.