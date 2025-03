El aceite de oliva de Aragón, a la expectativa de Trump: “No serán las mismas condiciones para todos”

Cada vez que Donald Trump abre la boca y se dirige a coger un bolígrafo para firmar un decreto, un sector comienza a temblar. El último en ser señalado es el aceite de oliva, después de las amenazas de unos aranceles generalizados del 25% que apuntan, como ocurrió en su primer mandato, al sector agroalimentario.

Así, el sector aragonés de aceite de oliva se mantiene en una tensa calma, a la espera de qué efecto puedan tener estos aranceles teniendo en cuenta el escaso peso de Estados Unidos en las ventas. El pasado 2024 se exportó aceite de oliva por más de 25 millones de euros, cuatro veces más que en 2021, aunque menos de 500.000 euros fueron al país norteamericano, lo que apenas representa una mínima parte de los 16.766 millones que se vendieron al exterior. Italia es el principal destino de aceite de Aragón.

Pese a ello, desde el sector reconocen que “todo repercute” y que esos aranceles podrían “encarecer” el producto, lo que dificultaría aún más las ventas, afirma el presidente de la DOP Aceite Bajo Aragón, Alfredo Caldú. “La consecuencia siempre es una bajada de ventas. Ponen un impuesto, encarecen el aceite y estaremos en unas condiciones que no serán las mismas para todos”, ha expuesto.

Ante esta situación, el sector seguirá apostando por otros mercados, aún sin cerrar la puerta a una posible entrada en Estados Unidos. “Aun con aranceles, serán competitivos y se puede seguir exportando, aunque competirás con menos cartas”, ha afirmado Caldú.

El 2024, en todo caso, no ha sido un buen año para los productores de aceite, más bien, un “desastre”. “Tenemos muy poco aceite este año. Ha sido un año malísimo. El año pasado tuvimos un buen año en nuestra zona y se aprovechó bien, pero este ha sido un desastre total en producción. Este año no nos va a afectar que suban o no los aranceles”, ha lamentado el presidente de la DOP Aceite Bajo Aragón.

Tranquilidad en Aceites Lis

Por otro lado, desde Aceites Lis lo viven con total tranquilidad. Esta empresa produce aceite de oliva virgen extra desde la comarca de Valdejalón, un producto que, explican, no estará sometido a esos aranceles al ser “natural, saludable y elemento vertebrador de la dieta mediterránea”, frente al aceite de oliva, explica su director, Sergio Lis.

Lis vende en Estados Unidos desde el pasado año, y asegura estar tranquilo ante las noticias que llegan desde el país americano. “La última noticia es que vamos a recibir un pedido la semana que viene. El día 25 de enero salió el anterior pedido. De momento no ha afectado para nada. Ponen aranceles a productos procesados, pero lo que es natural y saludable no le han puesto aranceles”, insiste.

El caso de ‘ApadrinaUnOlivo.org’

Diferente es el caso de ‘ApadrinaUnOlivo.org’, una ONG aragonesa que, desde Oliete (Teruel) y en medio de una “guerra al más alto nivel” por el aceite de oliva, trata de entrar en Estados Unidos con una fórmula más innovadora: concienciando de la importancia de recuperar el olivar. “Vendemos aceite, pero intentamos que conozcan primero el proyecto y se vinculen en su conservación para que luego sean consumidores del producto. Si te vinculas a la recuperación del olivar milenario, será más fácil que lo consumas”, destaca su cofundador, Alberto Alfonso.

La iniciativa 'ApadrinaUnOlivo.org' trata de favorecer la recuperación de los olivos abandonados de Oliete

‘ApadrinaUnOlivo.org’ inició esta aventura en Estados Unidos hace cuatro años, sin miedo a una “altísima competencia” que “nos pondría las cosas muy difíciles”, pero ya venden distintas variedades de su aceite de oliva virgen extra en más de 700 tiendas, con clientes de la talla de ‘Whole Food Markets’. “Somos pequeños productores, lejos de los grandes terratenientes de Castilla-La Mancha o Andalucía. Cuando empezamos a trabajar a mayor escala con la variedad empeltre, nadie la había introducido aún en Estados Unidos. El Bajo Aragón produce bastante aceite, pero nadie exportaba. Ahí encontramos la oportunidad”, resalta Alfonso.

Ahora, desde ‘ApadrinaUnOlivo.org’ hacen un llamamiento a la población para colaborar con su proyecto y favorecer la recuperación de los olivos abandonados de Oliete. “Queremos poner en valor las raíces y los olivos centenarios y milenarios, vinculándoles en la conservación del olivo. Somos y hacemos lo que hacemos gracias a los apadrinamientos y seguimos necesitando a gente solidaría que nos ayude apadrinando su olivo”, exponen.