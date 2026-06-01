El día 1 del Real Zaragoza en Primera RFEF: el paso adelante de Forcén y Mas, Ibai Gómez y la hora de Lalo Arantegui

Asumido, llorado, y afrontado el descenso a Primera RFEF, llega la hora de ponerse a trabajar. El Real Zaragoza inicia hoy su nueva vida en la tercera categoría del fútbol español con deberes por hacer y la necesidad y obligación de acelerar todos los cambios estructurales para que la etapa fuera del fútbol profesional sea lo más breve posible.

El primer día clave será este mismo martes, con una reunión del Consejo de Administración donde se confirmará el paso al frente que anunció Jorge Mas en su autoentrevista escrita que publicó el pasado miércoles. Él y Forcén asumirán un mayor peso en el complejo entramado accionarial de la entidad.

“Van a producirse cambios muy importantes y profundos. El club necesita adaptarse a una nueva situación, evolucionar y reforzarse en distintas áreas. Si hay algo que hemos aprendido es que necesitamos un club con mayor capacidad de reacción y con mayor cultura de exigencia diaria”, decía Mas.

Está por ver en qué se traduce materialmente esos “cambios muy importantes y profundos”. Se espera la salida más pronto que tarde del director general, Fernando López, y una reestructuración del Consejo para acompasarlo al nuevo reparto de acciones.

Hay que tener en cuenta que, para que se produzcan formalmente cambios en el Consejo de Administración, es necesario que sean aprobados por la Junta de Accionistas, que tiene que convocarse con al menos un mes de antelación. Es decir, una factible sustitución en el Consejo no sería efectiva hasta, al menos, principios de julio.

El nombre marcado en rojo por todo el zaragocismo es el de Mariano Aguilar, el designado por la propiedad para dirigir la parte deportiva. Su figura, ligada históricamente al Atlético de Madrid, siempre se ha caracterizado por el oscurantismo y por actuar en la sombra, ya que nunca, en estos cuatro años, ha dado la cara.

El último cambio en el Consejo de Administración se produjo en diciembre, cuando Emilio Cruz, el otro representante de la vía atlética, dejaba el puesto y le sustituía Guzmán Pérez-Ayo, abogado zaragozano cercano a Juan Forcén.

El proyecto deportivo

Una vez se sustenten esos cambios “muy importantes y profundos”, será el turno de la parte deportiva, comandada desde el mes de marzo por Lalo Arantegui. A no tardar, el director deportivo abordará en rueda de prensa las primeras líneas maestras del nuevo proyecto, que tendrá como único objetivo el ascenso a Segunda División.

No será por trabajo. De la treintena de futbolistas que componen la plantilla, hasta 17 finalizan su vinculación el próximo 30 de junio, a los que hay que sumar los que abandonen la entidad por el descenso, que serán también una amplia mayoría.

Por tanto, Arantegui tendrá que elaborar una plantilla absolutamente nueva, en la que podrían continuar únicamente los últimos canteranos promocionados al primer equipo, como Juan Sebastián y Cuenca, con otras incógnitas como Saidu, Gomes o Bazdar, con mercado. El futuro de Francho, capitán, recién operado de la rodilla y renovado hasta 2030, será otro de los asuntos candentes del verano.

Desde su regreso al Real Zaragoza, Lalo ha ido tejiendo las bases del proyecto, con la renovación de cuatro canteranos llamados a ser importantes en el club a largo plazo: Hugo Pinilla, Lucas Terrer, Hugo Barrachina y Diego Monzón, todos con contrato hasta 2029, salvo ‘Pini’, hasta 2030.

En la confección de la plantilla hay que tener en cuenta las nuevas normas de la Primera RFEF. Una de ellas marca un máximo de 18 jugadores mayores de 23 años en la plantilla, por lo que estos ‘sub23’ podrían adquirir un mayor protagonismo del esperado durante la próxima temporada.

En esta comparecencia, también se espera que se anuncien las primeras de las muchas caras nuevas (y no tan nuevas) que llegarán este verano. Una de ellas será la de Rubén Díez, centrocampista zaragozano de 32 años que regresará al club una década después de militar en el filial, tal y como confirmó él mismo el pasado sábado.

📹 Las palabras de Rubén Díez confirmando su regreso al #RealZaragoza: "Volver a mi casa siempre es especial. Siempre he tenido muchísimas ganas de jugar ahí, con mi familia y amigos. Independientemente de la categoría, es totalmente especial jugar en el Real Zaragoza. Me he… pic.twitter.com/gf9nptW0KZ — Mundo Blanquillo 🦁 (@MBlanquillo1932) May 30, 2026

"Volver a mi casa siempre es especial. Siempre he tenido muchísimas ganas de jugar ahí, con mi familia y amigos. Independientemente de la categoría, es totalmente especial jugar en el Real Zaragoza. Me he criado viendo partidazos en La Romareda. Es muy muy especial. No hubo ningún tipo de duda", dijo públicamente tras despedirse del Ceuta.

Ibai Gómez, al banquillo

En la planificación de la próxima temporada hay un nombre marcado en rojo, el de Ibai Gómez. El vasco es el elegido por Lalo Arantegui para ocupar el banquillo y liderar al equipo en su periplo por Primera RFEF, con el claro objetivo del ascenso.

El pasado martes, Gómez ya estuvo en la Ciudad Deportiva, tal y como captaron las cámaras de Aragón TV, para seguir trazando las bases de lo que será el Real Zaragoza 2026/2027 y del camino que debe seguir para regresar al fútbol profesional.

De hecho, el actual entrenador, David Navarro, ya le dedicó unas palabras en rueda de prensa.

“Todos a fuego con él, a muerte con él. Todo lo bien que le vaya le irá bien al Real Zaragoza. Tiene mucha ilusión. Le vi el brillo en los ojos y esa sensación de valorar que viene al Real Zaragoza, que está en un sitio grande”, dijo el técnico, que volverá a ocupar un puesto en el club.