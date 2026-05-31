El bonito detalle de la afición del Málaga con el Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio: "Volveréis a rugir"

La afición del Málaga fue la gran protagonista en las gradas del Ibercaja Estadio. Más de 2.000 malaguistas coparon las gradas del estadio zaragocista en busca del playoff, en una última jornada con todo en juego.

La cordialidad reinó durante todo el partido. Pese a ser declarado de alto riesgo y con una alta presencia policial, no hubo ni el menor atisbo de incidente, sino todo lo contrario.

De hecho, ambas aficiones compartieron cánticos, unos contra su directiva, de nuevo ausente en el palco, y otros para apoyar a sus jugadores, que dependían de sí mismos para hacerse con el playoff.

Así, pasado el minuto 10 se dio el momento más destacado. Un grupo de aficionados mostró una pancarta de apoyo al zaragocismo, que rezaba "Volveréis a rugir. Fuerza Zaragoza".

La parte zaragocista agradeció el gesto con una sonora ovación, quizá la única que se dio durante todo el partido.

Y es que los malaguistas saben bien lo que es pisar el barro de la Primera RFEF. Hace 3 temporadas, fueron ellos los que cayeron al pozo, fruto también de una pésima gestión en los despachos.

En su caso, lograron ascender a la primera intentona, eso sí, en un duro playoff que se resolvió en el último segundo de la prórroga en Tarragona.

Ahora, tres años después, van a pelear por subir a Primera División. Veremos dónde está el Real Zaragoza dentro de tres años.