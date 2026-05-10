Aparecen vergonzosas pintadas frente a la vivienda de un jugador del Real Zaragoza: "Dani Gómez, mercenario localizado"

Aparecen vergonzosas pintadas de odio frente a la vivienda de un jugador del Real Zaragoza.

Tras la derrota de este sábado en Valladolid, la tensión entre los blanquillos se respira más que nunca. El equipo queda a 4 puntos de la permanencia a falta de 3 partidos, y podría certificar matemáticamente el descenso la próxima semana si pierde ante el Sporting y se dan otros resultados de los rivales directos.

"Dani Gómez, mercenario localizado", son las palabras que han aparecido pintadas este domingo, cerca de donde reside el futbolista.

Ya la semana pasada desde el Club lanzaron un comunicado condenando este tipo de actos de vandalismo y amenazas cometidos en domicilios familiares, locales particulares e instalaciones del club.

Aseguraban, desde todos los estamentos de la entidad, comprender "plenamente" la situación y las críticas derivadas de la actual situación deportiva, de la que decían asumir la responsabilidad "al 100%". "Somos conscientes del momento crítico que atraviesa el equipo y del malestar generado entre nuestra afición", insistían en el comunicado.

Sin embargo, señalaban que "nada justifica la intimidación, ni la incitación a la violencia" y que las palabras de odio son "líneas rojas inaceptables que no pueden ni deben ser traspasadas bajo ninguna circunstancia en esta sociedad".

También, aseguraban tener la certeza de que estos hechos "aislados" son realizados por "una minoría que no representa a la afición del Real Zaragoza ni a sus valores". "Los zaragocistas siempre se han caracterizado por un comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera de los estadios, siendo una de las aficiones más reconocidas de nuestro país. De hecho, agradecemos todos los mensajes que han mostrado empatía hacia los afectados y han reprobado estas actitudes inaceptables", añadían en el mensaje.

Rober González, jugador del Real Zaragoza, denunció en rueda de prensa haber sido él mismo víctima de actos vandálicos en su domicilio por la situación que atraviesa el equipo. "Esta noche me han pintado y han reventado la puerta de mi casa. Hay niños dentro de la plantilla que tienen miedo", señalaba el jugador.