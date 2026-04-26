Óscar Sielva y Larios, durante el Huesca - Real Zaragoza

Óscar Sielva y Larios, durante el Huesca - Real Zaragoza LaLiga

Real Zaragoza

Huesca – Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: el Huesca se adelanta en un penalti muy polémico

Oscenses y zaragozanos necesitan los 3 puntos de forma agónica para seguir soñando con la permanencia en Segunda División.

Más información: Huesca y Real Zaragoza se juegan su futuro en el derbi más trágico: uno de los dos seguirá con vida… o ninguno

Zaragoza
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LAS CLAVES

No va más. Huesca y Real Zaragoza queman sus últimas balas para aspirar a la salvación en un derbi aragonés de máxima urgencia, donde el que pierda quedará prácticamente sentenciado a salir del fútbol profesional.

Oscenses y zaragozanos se ven las caras en un duelo fratricida con el infierno pisando los talones. A 6 partidos para el final, ambos equipos están con el agua al cuello y no pueden volver a fallar si quieren aspirar a aprovechar los regalos de sus rivales directos y soñar con la permanencia.

  1. Zaragoza

    FINAL | ¡VICTORIA DEL HUESCA!

    ¡FINAL DEL PARTIDO! Victoria del Huesca en El Alcoraz en un partido que quedará marcado por la sentencia de muerte del Real Zaragoza y la agresión de Andrada a Pulido.

    En breve, la crónica completa en EL ESPAÑOL.

  2. Zaragoza

    102' | Tasende y Dani Jiménez, también expulsados

    Arcediano Monescillo expulsa también a Tasende y a Dani Jiménez por la tangana.

  3. Zaragoza

    97' | 1-0 | ¡AGRESIÓN DE ANDRADA!

    ¡TREMENDA AGRESIÓN DE ANDRADA A JORGE PULIDO! ¡EL PORTERO ARGENTINO LE PEGA UN PUÑETAZO EN LA CARA A PULIDO DESPUÉS DE HABER SIDO EXPULSADO!

  4. Zaragoza

    94' | 1-0 | Pide penalti el Zaragoza

    Piden los zaragocistas un penalti sobre Rober González, pero no ve nada Arcediano Monescillo.

  5. Zaragoza

    90' | 1-0 | Seis minutos de añadido

    Se añadirán seis minutos, con el Zaragoza sin alma ni fuerzas.

  6. Zaragoza

    82' | 1-0 | Cambios en el Zaragoza

    Más cambios en el Zaragoza. Se marchan Saidu y Dani Gómez y entran Toni Moya y Pinilla.

  7. Zaragoza

    81' | 1-0 | Cambio en el Huesca

    Último cambio en el Huesca. Se marcha Ro Abajas y entra Liberto.

  8. Zaragoza

    79' | 1-0 | El Zaragoza, sin ideas

    Tras el gol del Huesca, el Zaragoza se ha convertido en un manojo de nervios y de tensión, sin ideas, claridad ni fútbol para sembrar dudas en la defensa azulgrana.

  9. Zaragoza

    73' | 1-0 | Cambios en el Zaragoza

    Más cambios en el Real Zaragoza. David Navarro retira a Larios y Mawuli y da entrada a Tasende y Raúl Guti, que vuelve a los campos tres meses después de sufrir una lesión de rodilla.

  10. Zaragoza

    70' | 1-0 | Triple cambio en el Huesca

    Triple cambio en el Huesca. Sielva, Enrich y Toni Abad, dejan su puesto a Enol, Carrillo y Jordi Martín.

  11. Zaragoza

    64' | 1-0 | ¡GOL DEL HUESCA!

    ¡GOL DEL HUESCA! ¡Se adelanta el Huesca con un polémico penalti que señala Arcediano Monescillo ante las protestas de los jugadores del Zaragoza!

  12. Zaragoza

    62' | 0-0 | ¡Otro penalti a favor del Huesca!

    ¡Otro penalti a favor del Huesca! Señala Arcediano Monescillo el penalti en una disputa de balón de Kodro con Jesús Álvarez.

  13. Zaragoza

    61' | 0-0 | Amarilla a Larios

    Tarjeta amarilla a Larios por una fuerte entrada al suelo en el lateral del área. Falta peligrosa junto al córner a favor del Huesca.

  14. Zaragoza

    56' | 0-0 | Primer cambio en el Zaragoza

    David Navarro es el primero en mover el banquillo y apuesta por más mordiente en ataque. El técnico da entrada a Kenan Kodro y retira a Marcos Cuenca.

  15. Zaragoza

    52' | 0-0 | ¡Andrada salva el gol!

    ¡Gran mano de Andrada en una internada de Dani Luna en el área! Vuelve a evitar el portero zaragocista el gol del Huesca.

  16. Zaragoza

    50' | 0-0 | Remate de Luna

    Ahora fue Dani Luna quien lo intentó con un remate en un centro lateral, que fue a las manos de Andrada

  17. Zaragoza

    47' | 0-0 | Disparo de Rober

    Disparo de Rober González, a las manos de Dani Jiménez

  18. Zaragoza

    45' | 0-0 | Comienza la segunda mitad sin cambios

    Arranca la segunda parte, sin cambios ni en el Huesca ni en el Real Zaragoza.

  19. Zaragoza

    Andrada, el héroe zaragocista

    Esteban Andrada se convirtió en el héroe zaragocista de la primera mitad cuando, a los 5 minutos, detuvo este penalti a Óscar Sielva. Es el tercer penalti que ataja el portero argentino, de 6 que le han lanzado.

  20. Zaragoza

    DESCANSO | 0-0 | A vestuarios sin goles

    Señala Dámaso Arcediano Monescillo el túnel de vestuarios. No hay goles en una primera mitad donde los protagonistas han sido los porteros, con Andrada deteniendo un penalti a Sielva y Dani Jiménez evitando un gol cantado a El Yamiq.