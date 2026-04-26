Huesca – Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: el Huesca se adelanta en un penalti muy polémico
Oscenses y zaragozanos necesitan los 3 puntos de forma agónica para seguir soñando con la permanencia en Segunda División.
Más información: Huesca y Real Zaragoza se juegan su futuro en el derbi más trágico: uno de los dos seguirá con vida… o ninguno
LAS CLAVES
No va más. Huesca y Real Zaragoza queman sus últimas balas para aspirar a la salvación en un derbi aragonés de máxima urgencia, donde el que pierda quedará prácticamente sentenciado a salir del fútbol profesional.
Oscenses y zaragozanos se ven las caras en un duelo fratricida con el infierno pisando los talones. A 6 partidos para el final, ambos equipos están con el agua al cuello y no pueden volver a fallar si quieren aspirar a aprovechar los regalos de sus rivales directos y soñar con la permanencia.
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FINAL | ¡VICTORIA DEL HUESCA!
¡FINAL DEL PARTIDO! Victoria del Huesca en El Alcoraz en un partido que quedará marcado por la sentencia de muerte del Real Zaragoza y la agresión de Andrada a Pulido.
En breve, la crónica completa en EL ESPAÑOL.
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102' | Tasende y Dani Jiménez, también expulsados
Arcediano Monescillo expulsa también a Tasende y a Dani Jiménez por la tangana.
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97' | 1-0 | ¡AGRESIÓN DE ANDRADA!
¡TREMENDA AGRESIÓN DE ANDRADA A JORGE PULIDO! ¡EL PORTERO ARGENTINO LE PEGA UN PUÑETAZO EN LA CARA A PULIDO DESPUÉS DE HABER SIDO EXPULSADO!
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94' | 1-0 | Pide penalti el Zaragoza
Piden los zaragocistas un penalti sobre Rober González, pero no ve nada Arcediano Monescillo.
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90' | 1-0 | Seis minutos de añadido
Se añadirán seis minutos, con el Zaragoza sin alma ni fuerzas.
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82' | 1-0 | Cambios en el Zaragoza
Más cambios en el Zaragoza. Se marchan Saidu y Dani Gómez y entran Toni Moya y Pinilla.
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81' | 1-0 | Cambio en el Huesca
Último cambio en el Huesca. Se marcha Ro Abajas y entra Liberto.
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79' | 1-0 | El Zaragoza, sin ideas
Tras el gol del Huesca, el Zaragoza se ha convertido en un manojo de nervios y de tensión, sin ideas, claridad ni fútbol para sembrar dudas en la defensa azulgrana.
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73' | 1-0 | Cambios en el Zaragoza
Más cambios en el Real Zaragoza. David Navarro retira a Larios y Mawuli y da entrada a Tasende y Raúl Guti, que vuelve a los campos tres meses después de sufrir una lesión de rodilla.
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70' | 1-0 | Triple cambio en el Huesca
Triple cambio en el Huesca. Sielva, Enrich y Toni Abad, dejan su puesto a Enol, Carrillo y Jordi Martín.
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64' | 1-0 | ¡GOL DEL HUESCA!
¡GOL DEL HUESCA! ¡Se adelanta el Huesca con un polémico penalti que señala Arcediano Monescillo ante las protestas de los jugadores del Zaragoza!
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62' | 0-0 | ¡Otro penalti a favor del Huesca!
¡Otro penalti a favor del Huesca! Señala Arcediano Monescillo el penalti en una disputa de balón de Kodro con Jesús Álvarez.
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61' | 0-0 | Amarilla a Larios
Tarjeta amarilla a Larios por una fuerte entrada al suelo en el lateral del área. Falta peligrosa junto al córner a favor del Huesca.
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56' | 0-0 | Primer cambio en el Zaragoza
David Navarro es el primero en mover el banquillo y apuesta por más mordiente en ataque. El técnico da entrada a Kenan Kodro y retira a Marcos Cuenca.
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52' | 0-0 | ¡Andrada salva el gol!
¡Gran mano de Andrada en una internada de Dani Luna en el área! Vuelve a evitar el portero zaragocista el gol del Huesca.
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50' | 0-0 | Remate de Luna
Ahora fue Dani Luna quien lo intentó con un remate en un centro lateral, que fue a las manos de Andrada
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47' | 0-0 | Disparo de Rober
Disparo de Rober González, a las manos de Dani Jiménez
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45' | 0-0 | Comienza la segunda mitad sin cambios
Arranca la segunda parte, sin cambios ni en el Huesca ni en el Real Zaragoza.
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Andrada, el héroe zaragocista
Esteban Andrada se convirtió en el héroe zaragocista de la primera mitad cuando, a los 5 minutos, detuvo este penalti a Óscar Sielva. Es el tercer penalti que ataja el portero argentino, de 6 que le han lanzado.
LOCURAAAA 🤯🔥 ¡PARADÓN de penalti de Andrada para el Real Zaragoza nada más arrancar el derbi aragonés!— DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026
Se viene duelo de altura en El Alcoraz🧤💥#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/1HeKhqFtC4
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DESCANSO | 0-0 | A vestuarios sin goles
Señala Dámaso Arcediano Monescillo el túnel de vestuarios. No hay goles en una primera mitad donde los protagonistas han sido los porteros, con Andrada deteniendo un penalti a Sielva y Dani Jiménez evitando un gol cantado a El Yamiq.