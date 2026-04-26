Huesca – Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: el Huesca se adelanta en un penalti muy polémico

No va más. Huesca y Real Zaragoza queman sus últimas balas para aspirar a la salvación en un derbi aragonés de máxima urgencia, donde el que pierda quedará prácticamente sentenciado a salir del fútbol profesional.

Oscenses y zaragozanos se ven las caras en un duelo fratricida con el infierno pisando los talones. A 6 partidos para el final, ambos equipos están con el agua al cuello y no pueden volver a fallar si quieren aspirar a aprovechar los regalos de sus rivales directos y soñar con la permanencia.