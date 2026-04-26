Huesca y Real Zaragoza se juegan su futuro en el derbi más trágico: uno de los dos seguirá con vida… o ninguno

Hay partidos que se juegan en el césped y otros que se clavan más hondo. El derbi aragonés entre Huesca y Real Zaragoza llega esta vez cargado de una gravedad poco habitual, como si dos hermanos se vieran obligados a disputarse el último salvavidas en mitad de la tormenta.

No hay orgullo que valga cuando el abismo asoma bajo los pies de ambos, ni victoria que no deje cicatrices: porque aquí no solo se enfrentan dos equipos, sino dos historias que se conocen demasiado bien, condenadas a medirse cuando más duele y menos margen queda para fallar.

Durante la última década, Huesca y Real Zaragoza se han enfrentado por un puesto en playoff, con uno de los dos con el agua al cuello o, incluso, por el ascenso directo, como aquel recordado y polémico derbi postCovid de 2020 que se decidió con el tiempo cumplido y tras una clara falta de Pulido sobre Javi Puado. Qué tiempos aquellos.

Volviendo al presente, la historia es absolutamente distinta. En pleno puente de San Jorge, ambos equipos rememoran la Batalla de El Alcoraz con una única misión: seguir con vida cuando el colegiado señale el final de los 90 minutos.

Porque, a falta de seis partidos, azulgranas y blanquillos tienen claro que solo uno saldrá con esperanzas de lograr la permanencia… o puede que ninguno. El Huesca, a 5 puntos del Cádiz, sabe que tiene su última bala, y el Real Zaragoza, que dormirá fuera del descenso si gana, a falta de que jueguen el lunes los gaditanos.

Ambos técnicos han tenido toda la semana para preparar un derbi decisivo, pero son conscientes de que el factor anímico va a pesar, y mucho. El Huesca llega tras 10 partidos sin ganar, y el Zaragoza con un 2 de 12 que ha frenado la reacción que inició David Navarro a principios de marzo.

Pero, pese a todo, ambos están con vida, en la UCI, sí, pero todavía no ha llegado el cura a darles la extremaunción.

“Es la última bala. Perder sería casi como una losa. No ganar sería un golpe anímico tremendo”, decía el entrenador azulgrana, José Luis Oltra. “El principal rival vamos a ser nosotros mismos, tenemos que vencer nuestros miedos y sacar nuestra mejor versión”, reconocía el zaragocista David Navarro.

Tal es la importancia de este partido que ambas aficiones van a movilizarse de lleno. La zaragocista, que no podrá estar presente en las gradas, se ha convocado para acudir a Huesca sin entrada y dejarse notar en los aledaños de El Alcoraz. La oscense agotaba las entradas con 72 horas de antelación y dará la mejor entrada de la temporada.

Y es que toda ayuda, rezo o súplica a la Virgen del Pilar o San Lorenzo será poca para la tragedia que vivirá una de las dos aficiones, si no las dos, alrededor de las 20.30.