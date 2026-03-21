Así hemos vivido en directo la derrota del Real Zaragoza ante el Deportivo de La Coruña en Riazor (2-1)

El Deportivo de La Coruña y el Real Zaragoza se enfrentan este sábado 21 de marzo a las 21.00 en Riazor en la jornada 31 de LaLiga Hypermotion en un choque entre dos equipos con aspiraciones muy diferentes actualmente.

Los gallegos sueñan con el regreso a la élite y actualmente son cuartos con 52 puntos, a tres del ascenso directo. Por su parte, los maños pelean por la permanencia y tras dos victorias consecutivas, ambas desde la llegada de David Navarro, han vuelto a creer en el milagro.

Con la victoria este sábado del Leganés ante el Ceuta, la permanencia la marca el Valladolid con 36 puntos, 6 más que el Real Zaragoza.