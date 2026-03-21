Deportivo de La Coruña - Real Zaragoza.

Deportivo de La Coruña - Real Zaragoza. LaLiga Hypermotion

Real Zaragoza

Así hemos vivido en directo la derrota del Real Zaragoza ante el Deportivo de La Coruña en Riazor (2-1)

El cuadro maño se adelantaba en el minuto 7 de partido, pero los gallegos le daban la vuelta al marcador con goles de Stoichkov y Mulattieri.

Más información: ¡David Navarro, qué bueno que volviste! El Real Zaragoza se impone al Almería 2-0 y la afición corea el "sí se puede"

Zaragoza
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LAS CLAVES

El Deportivo de La Coruña y el Real Zaragoza se enfrentan este sábado 21 de marzo a las 21.00 en Riazor en la jornada 31 de LaLiga Hypermotion en un choque entre dos equipos con aspiraciones muy diferentes actualmente.

Los gallegos sueñan con el regreso a la élite y actualmente son cuartos con 52 puntos, a tres del ascenso directo. Por su parte, los maños pelean por la permanencia y tras dos victorias consecutivas, ambas desde la llegada de David Navarro, han vuelto a creer en el milagro.

Con la victoria este sábado del Leganés ante el Ceuta, la permanencia la marca el Valladolid con 36 puntos, 6 más que el Real Zaragoza.

  1. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 2 - 1 Real Zaragoza | FINAL DEL PARTIDO

    96': ¡Final del partido! Derrota del Real Zaragoza en Riazor. Se queda con 30 puntos, a seis de la permanencia.

  2. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 2 - 1 Real Zaragoza | 6 de añadido

    90': Se añaden 6 minutos de tiempo extra.

  3. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 2 - 1 Real Zaragoza | GOL DEL DEPOR

    86': Gol de Mulattieri, se pone por delante el Dépor. Reclamaba el Real Zaragoza, pero tras la revisión del VAR, se confirma la validez.

  4. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Más cambios

    82': Entran en el Real Zaragoza Toni Moya y Mario Soberón por Mawuli y Rober González.

  5. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Amarilla para Insua

    77': Tarjeta amarilla para Insua.

  6. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Disparo de Francho

    75': Prueba Francho el disparo con mucha distancia.

  7. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Cambios en el Dépor

    73': Doble cambio en las filas locales. Se van Stoichkov y Nsongo Bil, entran Yeremay y Mulattieri.

  8. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Otra amarilla al Dépor

    68': Entrada de Quagliata sobre Francho. La tercera amarilla para los de Hidalgo.

  9. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | ¡OTRA DE LOS MAÑOS!

    64': Roza de nuevo el gol el Real Zaragoza en el saque de esquina. No llega a rematar Rado y Mawuli culmina con un lanzamiento desde fuera del área.

  10. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | ¡PARADÓN DE ÁLVARO FERNÁNDEZ A DANI GÓMEZ!

    63': ¡La más clara del Real Zaragoza! La ha tenido Dani Gómez con un pase perfecto de Francho. Paradón de Álvaro Fernández para evitar el 1-2.

  11. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Amarilla para Arnau Comas

    59': Contra conducida por Rober, obliga a Arnau Comas a cortar y el colegiado le muestra la cartulina amarilla.

  12. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | ¡Interviene Andrada!

    52': Arma la ofensiva el Dépor. Centro peligroso que intercepta Andrada para despejar el peligro.

  13. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Mejor el Real Zaragoza

    50': Se ve otra cosa en el Real Zaragoza. Quiere dar un paso adelante y Saidu se atreve con un golpeo lejano.

  14. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Doble cambios

    46': Ha habido cambios en el intermedio. Doble movimiento de David Navarro, dejando en el banquillo a Hugo Pinilla y Kodro. Saltan al verde Cumic y Saidu

  15. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | ¡INICIA LA SEGUNDA PARTE!

    45': ¡Arranca la segunda parte en Riazor! A ver si consigue cambiar su presentación el Real Zaragoza.

  16. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | ¡Al descanso!

    48': Termina la primera parte en Riazor tras una contra del Dépor que finaliza mal y muy alto Mario Soriano.

    Se mantienen las tablas, pero los gallegos han liderado las ocasiones pasando por encima del Real Zaragoza.

  17. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | 3 minutos de añadido

    45': La primera mitad se irá hasta el 48 con 3 minutos de añadido.

  18. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Salva Rado una jugada de peligro

    41': Peligro para el Real Zaragoza. Jugada de Stoichkov que llega hasta el área, el disparo picado lo despeja Radovanovic.

  19. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Vuelve Rober

    36': Parece que ha sido solo un susto. Regresa al verde Rober González.

  20. Zaragoza

    Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Atienden a Rober González

    35': Entran las asistencias para atender a Rober. Mala pinta... 