Así hemos vivido en directo la derrota del Real Zaragoza ante el Deportivo de La Coruña en Riazor (2-1)
El cuadro maño se adelantaba en el minuto 7 de partido, pero los gallegos le daban la vuelta al marcador con goles de Stoichkov y Mulattieri.
Más información: ¡David Navarro, qué bueno que volviste! El Real Zaragoza se impone al Almería 2-0 y la afición corea el "sí se puede"
LAS CLAVES
- 22:58 FINAL DEL PARTIDO
- 22:49 GOL DEL DEPOR
- 22:07 SEGUNDA MITAD
- 21:51 DESCANSO
- 21:21 EMPATA EL DEPOR
- 21:09 GOL DE DANI GÓMEZ
- 21:02 COMIENZA EL PARTIDO
El Deportivo de La Coruña y el Real Zaragoza se enfrentan este sábado 21 de marzo a las 21.00 en Riazor en la jornada 31 de LaLiga Hypermotion en un choque entre dos equipos con aspiraciones muy diferentes actualmente.
Los gallegos sueñan con el regreso a la élite y actualmente son cuartos con 52 puntos, a tres del ascenso directo. Por su parte, los maños pelean por la permanencia y tras dos victorias consecutivas, ambas desde la llegada de David Navarro, han vuelto a creer en el milagro.
Con la victoria este sábado del Leganés ante el Ceuta, la permanencia la marca el Valladolid con 36 puntos, 6 más que el Real Zaragoza.
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Deportivo de La Coruña 2 - 1 Real Zaragoza | FINAL DEL PARTIDO
96': ¡Final del partido! Derrota del Real Zaragoza en Riazor. Se queda con 30 puntos, a seis de la permanencia.
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Deportivo de La Coruña 2 - 1 Real Zaragoza | 6 de añadido
90': Se añaden 6 minutos de tiempo extra.
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Deportivo de La Coruña 2 - 1 Real Zaragoza | GOL DEL DEPOR
86': Gol de Mulattieri, se pone por delante el Dépor. Reclamaba el Real Zaragoza, pero tras la revisión del VAR, se confirma la validez.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Más cambios
82': Entran en el Real Zaragoza Toni Moya y Mario Soberón por Mawuli y Rober González.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Amarilla para Insua
77': Tarjeta amarilla para Insua.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Disparo de Francho
75': Prueba Francho el disparo con mucha distancia.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Cambios en el Dépor
73': Doble cambio en las filas locales. Se van Stoichkov y Nsongo Bil, entran Yeremay y Mulattieri.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Otra amarilla al Dépor
68': Entrada de Quagliata sobre Francho. La tercera amarilla para los de Hidalgo.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | ¡OTRA DE LOS MAÑOS!
64': Roza de nuevo el gol el Real Zaragoza en el saque de esquina. No llega a rematar Rado y Mawuli culmina con un lanzamiento desde fuera del área.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | ¡PARADÓN DE ÁLVARO FERNÁNDEZ A DANI GÓMEZ!
63': ¡La más clara del Real Zaragoza! La ha tenido Dani Gómez con un pase perfecto de Francho. Paradón de Álvaro Fernández para evitar el 1-2.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Amarilla para Arnau Comas
59': Contra conducida por Rober, obliga a Arnau Comas a cortar y el colegiado le muestra la cartulina amarilla.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | ¡Interviene Andrada!
52': Arma la ofensiva el Dépor. Centro peligroso que intercepta Andrada para despejar el peligro.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Mejor el Real Zaragoza
50': Se ve otra cosa en el Real Zaragoza. Quiere dar un paso adelante y Saidu se atreve con un golpeo lejano.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Doble cambios
46': Ha habido cambios en el intermedio. Doble movimiento de David Navarro, dejando en el banquillo a Hugo Pinilla y Kodro. Saltan al verde Cumic y Saidu
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | ¡INICIA LA SEGUNDA PARTE!
45': ¡Arranca la segunda parte en Riazor! A ver si consigue cambiar su presentación el Real Zaragoza.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | ¡Al descanso!
48': Termina la primera parte en Riazor tras una contra del Dépor que finaliza mal y muy alto Mario Soriano.
Se mantienen las tablas, pero los gallegos han liderado las ocasiones pasando por encima del Real Zaragoza.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | 3 minutos de añadido
45': La primera mitad se irá hasta el 48 con 3 minutos de añadido.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Salva Rado una jugada de peligro
41': Peligro para el Real Zaragoza. Jugada de Stoichkov que llega hasta el área, el disparo picado lo despeja Radovanovic.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Vuelve Rober
36': Parece que ha sido solo un susto. Regresa al verde Rober González.
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Deportivo de La Coruña 1 - 1 Real Zaragoza | Atienden a Rober González
35': Entran las asistencias para atender a Rober. Mala pinta...