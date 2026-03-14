Ibercaja Estadio.

Ibercaja Estadio. E.E.

Real Zaragoza

Así hemos vivido en directo la gran victoria del Real Zaragoza frente a la UD Almería por 2-0

El equipo de David Navarro, oficialmente entrenador hasta final de temporada, recibe a uno de los conjuntos más en forma en busca de volver a ganar en casa.

Más información: El Real Zaragoza lo confirma: David Navarro será el entrenador del equipo hasta final de temporada

Zaragoza
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LAS CLAVES

El Real Zaragoza vuelve al Ibercaja Estadio con el objetivo, como bien dijo David Navarro en la previa de este encuentro, de convertirlo en su hogar y conseguir ganar ante su gente después de tres meses. Pero no será nada fácil, pues los aragoneses reciben este sábado a uno de los equipos más en forma de Segunda División, la UD Almería, en puestos de ascenso directo con 52 puntos. 

Por su parte, el Real Zaragoza llega con un pequeño hilo de esperanza tras el triunfo del pasado viernes en Cádiz que le permite seguir aferrándose al milagro de la permanencia, a seis puntos. Además, lo hace con David Navarro ratificado como entrenador hasta final de temporada y como líder de la remontada zaragocista. 

El estadio modular, en el que el cuadro maño solo ha ganado dos veces este curso, presenta el cartel de no hay entradas, demostrando que la afición siempre responde cuando el equipo lo necesita. Eso sí, volverá a haber una gran pitada en el minuto 32 contra la directiva. 

  1. Zaragoza

    Próximo encuentro

    El Real Zaragoza visita la semana que viene Riazor para medirse al Deportivo de La Coruña, otra prueba de fuego. Ahora la permanencia se queda a cuatro puntos. 

  2. Zaragoza

    Real Zaragoza 2 - 0 UD Almería |¡¡FINAAAAAAAAAL!!

    97': ¡FINAAAAAAL! ¡TREMENDA VICTORIA DEL REAL ZARAGOZA!

  3. Zaragoza

    Real Zaragoza 2 - 0 UD Almería | ¡¡GOOOOOOL DE DANI GÓMEZ!!

    95': ¡¡¡GOOOOOOL GOOOOL GOOOL!!! ANOTA DANI GÓMEZ EL GOL DE LA SENTENCIA.

  4. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 0 UD Almería | 7 de añadido

    90': 7 minutos de añadido. ¡Hay que resistir!

  5. Real Zaragoza 1 - 0 UD Almería | Rober González por Saidu

    87': Se marcha Rober González con el Ibercaja en pie. Entra Saidu. 

  6. Zaragoza

    Real Zaragoza 1- 0 UD Almería | ¡¡LO DAAAAAAA!!

    83': ¡¡¡¡DA EL GOL!!!!! ¡SE ADELANTA EL REAL ZARAGOZA CON UN GOLAZO DE ROBER!

  7. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería| Va Palencia Cabellero a verlo

    83': EL VAR LLAMA A PALENCIA CABALLERO PARA VERLO. 

  8. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | GOL ANULADO A ROBER

    80': Golazo de Rober González en una jugada individual que define a la perfección. Estallaba la afición pero el colegiado lo anula por mano por propio futbolista. Está en revisión. 

  9. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Entra Marcos Luna

    78': Últimos cambios en el Almería. Entra el exzaragocista Marcos Luna. También Nico Melamed. 

  10. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Cerca el gol de Embarba

    77': Cabecea Embarba y el esférico se pasea rozando el poste. 

  11. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Nuevo amonestado

    74': Amarilla para Embarba por una agarrón sobre Rober para cortar la contra zaragocista. 

  12. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Amarilla también para Larios

    73': Entrada dura de Juan Larios, ve la tarjeta amarilla. 

  13. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Se retira Pinilla ovacionado

    72': Se retira Hugo Pinilla ovacionado por el estadio. Entra en su lugar Dani Tasende. 

  14. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Amarilla a Insua

    71': Amarilla para Insua.

  15. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Más cambios

    69': El Almería retira a Morcillo y entra Arnau. 

  16. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Cambios en el Zaragoza

    65': David Navarro hace los primeros cambios en el equipo blanquillo. Se marchan Keidi Bare, amonestado, y Kenan Kodro. Entran Marcos Cuenca y Mawuli Mensah.

  17. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Remata Arribas

    62': Fuerza el Almería un saque de esquina. Golpea Arribas el centro directamente fuera. 

  18. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Doble cambio en el Almería

    58': Primeros cambios en el Almería. Se van Álex Muñoz y Batistao y entran Embarba y Centelles.

  19. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Amarilla para Keidi Bare

    54': Amarilla a Keidi Bare por protestar.

  20. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Acercamiento maño

    51': Nueva jugada de peligro del Real Zaragoza, que no llega a definir con claridad. 