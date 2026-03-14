Así hemos vivido en directo la gran victoria del Real Zaragoza frente a la UD Almería por 2-0
El equipo de David Navarro, oficialmente entrenador hasta final de temporada, recibe a uno de los conjuntos más en forma en busca de volver a ganar en casa.
Más información: El Real Zaragoza lo confirma: David Navarro será el entrenador del equipo hasta final de temporada
LAS CLAVES
- 20:39 FINAL DEL PARTIDO
- 20:37 GOL DE DANI GÓMEZ
- 20:25 GOL DEL REAL ZARAGOZA
- 19:46 SEGUNDA MITAD
- 19:30 DESCANSO
- 18:32 COMIENZA EL PARTIDO
El Real Zaragoza vuelve al Ibercaja Estadio con el objetivo, como bien dijo David Navarro en la previa de este encuentro, de convertirlo en su hogar y conseguir ganar ante su gente después de tres meses. Pero no será nada fácil, pues los aragoneses reciben este sábado a uno de los equipos más en forma de Segunda División, la UD Almería, en puestos de ascenso directo con 52 puntos.
Por su parte, el Real Zaragoza llega con un pequeño hilo de esperanza tras el triunfo del pasado viernes en Cádiz que le permite seguir aferrándose al milagro de la permanencia, a seis puntos. Además, lo hace con David Navarro ratificado como entrenador hasta final de temporada y como líder de la remontada zaragocista.
El estadio modular, en el que el cuadro maño solo ha ganado dos veces este curso, presenta el cartel de no hay entradas, demostrando que la afición siempre responde cuando el equipo lo necesita. Eso sí, volverá a haber una gran pitada en el minuto 32 contra la directiva.
-
Próximo encuentro
El Real Zaragoza visita la semana que viene Riazor para medirse al Deportivo de La Coruña, otra prueba de fuego. Ahora la permanencia se queda a cuatro puntos.
-
Real Zaragoza 2 - 0 UD Almería |¡¡FINAAAAAAAAAL!!
97': ¡FINAAAAAAL! ¡TREMENDA VICTORIA DEL REAL ZARAGOZA!
-
Real Zaragoza 2 - 0 UD Almería | ¡¡GOOOOOOL DE DANI GÓMEZ!!
95': ¡¡¡GOOOOOOL GOOOOL GOOOL!!! ANOTA DANI GÓMEZ EL GOL DE LA SENTENCIA.
-
Real Zaragoza 1 - 0 UD Almería | 7 de añadido
90': 7 minutos de añadido. ¡Hay que resistir!
-
Real Zaragoza 1 - 0 UD Almería | Rober González por Saidu
87': Se marcha Rober González con el Ibercaja en pie. Entra Saidu.
-
Real Zaragoza 1- 0 UD Almería | ¡¡LO DAAAAAAA!!
83': ¡¡¡¡DA EL GOL!!!!! ¡SE ADELANTA EL REAL ZARAGOZA CON UN GOLAZO DE ROBER!
-
Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería| Va Palencia Cabellero a verlo
83': EL VAR LLAMA A PALENCIA CABALLERO PARA VERLO.
-
Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | GOL ANULADO A ROBER
80': Golazo de Rober González en una jugada individual que define a la perfección. Estallaba la afición pero el colegiado lo anula por mano por propio futbolista. Está en revisión.
-
Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Entra Marcos Luna
78': Últimos cambios en el Almería. Entra el exzaragocista Marcos Luna. También Nico Melamed.
-
Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Cerca el gol de Embarba
77': Cabecea Embarba y el esférico se pasea rozando el poste.
-
Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Nuevo amonestado
74': Amarilla para Embarba por una agarrón sobre Rober para cortar la contra zaragocista.
-
Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Amarilla también para Larios
73': Entrada dura de Juan Larios, ve la tarjeta amarilla.
-
Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Se retira Pinilla ovacionado
72': Se retira Hugo Pinilla ovacionado por el estadio. Entra en su lugar Dani Tasende.
-
Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Amarilla a Insua
71': Amarilla para Insua.
-
Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Más cambios
69': El Almería retira a Morcillo y entra Arnau.
-
Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Cambios en el Zaragoza
65': David Navarro hace los primeros cambios en el equipo blanquillo. Se marchan Keidi Bare, amonestado, y Kenan Kodro. Entran Marcos Cuenca y Mawuli Mensah.
-
Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Remata Arribas
62': Fuerza el Almería un saque de esquina. Golpea Arribas el centro directamente fuera.
-
Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Doble cambio en el Almería
58': Primeros cambios en el Almería. Se van Álex Muñoz y Batistao y entran Embarba y Centelles.
-
Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Amarilla para Keidi Bare
54': Amarilla a Keidi Bare por protestar.
-
Real Zaragoza 0 - 0 UD Almería | Acercamiento maño
51': Nueva jugada de peligro del Real Zaragoza, que no llega a definir con claridad.