Así hemos vivido en directo la gran victoria del Real Zaragoza frente a la UD Almería por 2-0

El Real Zaragoza vuelve al Ibercaja Estadio con el objetivo, como bien dijo David Navarro en la previa de este encuentro, de convertirlo en su hogar y conseguir ganar ante su gente después de tres meses. Pero no será nada fácil, pues los aragoneses reciben este sábado a uno de los equipos más en forma de Segunda División, la UD Almería, en puestos de ascenso directo con 52 puntos.

Por su parte, el Real Zaragoza llega con un pequeño hilo de esperanza tras el triunfo del pasado viernes en Cádiz que le permite seguir aferrándose al milagro de la permanencia, a seis puntos. Además, lo hace con David Navarro ratificado como entrenador hasta final de temporada y como líder de la remontada zaragocista.

El estadio modular, en el que el cuadro maño solo ha ganado dos veces este curso, presenta el cartel de no hay entradas, demostrando que la afición siempre responde cuando el equipo lo necesita. Eso sí, volverá a haber una gran pitada en el minuto 32 contra la directiva.