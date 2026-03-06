Así hemos vivido en directo la importante victoria del Real Zaragoza ante el Cádiz por la mínima (0-1)
Los aragoneses, liderados por David Navarro, se han impuesto a los gaditanos con un tanto de Kodro en la primera parte.
LAS CLAVES
- 22:23 FINAL DEL PARTIDO
- 21:33 SEGUNDA MITAD
- 21:18 DESCANSO
- 20:50 GOL DE KODRO
- 20:31 COMIENZA EL PARTIDO
Tras unos intensos días llenos de movimientos en el Real Zaragoza, el conjunto aragonés regresa al verde. Este viernes a partir de las 20.30 se enfrenta al Cádiz CF en el primer choque de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion. Ambos equipos llegan en una dinámica negativa, pero las urgencias son máximas para los maños, colistas a 8 puntos de la salvación.
El Real Zaragoza camina hacia la Primera RFEF, con poco a lo que agarrarse. Sin embargo, mientras haya puntos en juego y las matemáticas den, todo es posible y cualquier esperanza pasa por ganar esta noche en el Nuevo Mirandilla.
Los aragoneses llegan a Cádiz tras una semana de cambios con la destitución de Rubén Sellés y Txema Indias y la llegada de Lalo Arantegui como director deportivo. En el banquillo, como técnico, estará David Navarro, que ha cogido al equipo de manera "interina", sin determinarse hasta cuándo, aunque todo apunta a que terminará la temporada.
Todavía hay esperanza
Victoria esencial y vital para seguir creyendo. El Real Zaragoza se agarra a la vida con orgullo. Se queda a 5 de la salvación a falta de disputarse el resto de encuentros.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | ¡FINAL DEL PARTIDOOOOOO!
94': ¡FINAL DEL PARTIDO! ¡VICTORIA DEL REAL ZARAGOZAAAAA!
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | 4 minutos de añadido
90': Se añaden cuatro minutos más.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | Último cambio
88': Entra Juan Sebastián y se va Dani Gómez.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | ¡FALLA CUENCA UNA LLEGADA CLARA!
85': Le ha puesto un balón perfecto Rober a Marcos Cuenca, que estaba solo dentro del área. El canterano no termina de definir bien y su disparo cruzado se va desviado por el lateral.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | Amarilla a Cuenca
81': Amonestado Marcos Cuenca por apartar el balón.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | Otra amarilla para el Cádiz
73': Agarrón de Roger Martí sobre Francho. El colegiado le enseña la cartulina amarilla.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | Amarilla para Diakité
69': Amarilla para Diakité por cortar una contra del Zaragoza.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | ¡Ocasión clarísima de Rober!
66': ¡La ha tenido el Real Zaragoza! Le estaba costando amenazar el área del Cádiz, pero ahora tenía Rober en sus botas el 0-2. Dani Gómez recogía la pérdida de Álex y se la dejaba a Rober, que regateaba en el área y empujaba el esférico, pero un defensa cortaba la trayectoria.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | Más cambios de David Navarro
65': Se van Radovanovic, amonestado, y Mawuli. Le sustituyen hombre por hombre, Álex Gomes y Keidi Bare.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | Ocasión de Brian Ocampo
58': Detiene Andrada un lanzamiento desde la frontal de Brian Ocampo, sin oposición delante.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | Doble cambio en el Zaragoza
54': Se retiran Hugo Pinilla y Kenan Kodro y saltan al césped Marcos Cuenca y Dani Tasende. A ver cómo se recoloca el equipo.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | Nueva llegada gaditana
52': Nuevo acercamiento del Cádiz frente a la portería maña. Otra vez por medio de Antoñito. La atajaba Andrada.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | Cambios del Cádiz
50': Ha habido cambios en el descanso en el conjunto local. Han entrado Brian Ocampo y Diakité, en lugar de De la Rosa y Ortuño.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | Disparo de Antoñito
49': Golpeo lejano de Antoñito, detiene sin apuros Andrada. Más posesión para el Cádiz, quiere el empate.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | ¡SEGUNDA PARTE!
45': ¡Se reanuda el encuentro!
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | DESCANSO
46': Final de la primera mitad en el Nuevo Mirandilla. Se mantiene el 0-1 con el gol de Kodro. Superior el Real Zaragoza, que ha hecho los mejores 45 minutos en muchos partidos.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | Un minuto de añadido
45': Se jugará un minuto más de la primera parte. Previamente salvaba Mawuli una llegada al área de Andrada, aunque había sido de banda.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | ¡Gran ocasión del Real Zaragoza!
42': ¡Apunto de anotar el segundo el Real Zaragoza! El guardameta David Gil detiene el disparo de Francho, tras una gran acción ofensiva de los de David Navarro.
-
Cádiz CF 0 - 1 Real Zaragoza | Momento gaditano
40': Quiere acercarse ahora el cuadro de Garitano. Chuta Antoñito a las manos de Andrada.