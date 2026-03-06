Así hemos vivido en directo la importante victoria del Real Zaragoza ante el Cádiz por la mínima (0-1)

Tras unos intensos días llenos de movimientos en el Real Zaragoza, el conjunto aragonés regresa al verde. Este viernes a partir de las 20.30 se enfrenta al Cádiz CF en el primer choque de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion. Ambos equipos llegan en una dinámica negativa, pero las urgencias son máximas para los maños, colistas a 8 puntos de la salvación.

El Real Zaragoza camina hacia la Primera RFEF, con poco a lo que agarrarse. Sin embargo, mientras haya puntos en juego y las matemáticas den, todo es posible y cualquier esperanza pasa por ganar esta noche en el Nuevo Mirandilla.

Los aragoneses llegan a Cádiz tras una semana de cambios con la destitución de Rubén Sellés y Txema Indias y la llegada de Lalo Arantegui como director deportivo. En el banquillo, como técnico, estará David Navarro, que ha cogido al equipo de manera "interina", sin determinarse hasta cuándo, aunque todo apunta a que terminará la temporada.