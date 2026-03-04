Fernando López traslada la "preocupación" y el "respaldo" del presidente Jorge Mas y se niega a dar un paso a un lado

El director general del Real Zaragoza, Fernando López, no se plantea dejar su puesto en la entidad aragonesa y su única preocupación, según ha explicado, es salvar al equipo. Así lo ha admitido cuando se le ha cuestionado sobre su futuro y la posibilidad de dar un paso a un lado en la presentación del nuevo director deportivo, Lalo Arantegui.

“Estoy centrado únicamente en mis obligaciones y mi responsabilidad máxima es salvar al equipo y que los profesionales tomen las mejores decisiones”, han sido sus palabras.

Fernando López, principal figura representativa del Real Zaragoza en la ciudad, ha trasladado también “el mensaje de preocupación” del presidente del club, Jorge Mas, a quien apenas se le ha dejado ver a lo largo de la temporada.

“Nadie está contento con estar últimos en la clasificación. Nos dan todas las herramientas y libertad para revertir la situación. El resultado no es el esperado, han influido muchos factores”, ha analizado.

Otra de las grandes preocupaciones es la situación económica en caso de descenso, pero López confirma que en ese caso, el respaldo de la propiedad es total: “Esté el equipo en Segunda o en Primera RFEF, el grupo va a seguir allí y va a dotar al club de todas las herramientas posibles. Tendríamos los recursos necesarios para tener un rebote lo antes posible. Vamos a estar en una buena posición”.

Como representante, Fernando López ha admitido que entienden “perfectamente” el enfado y el malestar de la afición, quien mostró su hartazgo el pasado sábado, y que de su lado está “solucionarlo”: “En eso ponemos nuestro empeño”.

En cuanto a esta toma de decisiones se refiere, el director general ha sido cuestionado sobre quién las lidera en un período en el que no hay entrenador ni director deportivo: “Eso solo ha pasado el año pasado cuando despedimos a Cordero y Ramírez. Se abrió un espacio de tiempo donde el Consejo y yo asumimos responsabilidades. Desde que Lalo llega, él es el responsable de tomar decisiones”.

No obstante, ha subrayado que con la marcha de Sellés e Indias, hubo una reunión de los accionistas y el Consejo de Administración y Juan Forcén, que había tenido más contacto con Lalo, llevó "la iniciativa".

Además, en un contexto crítico, ha defendido que los directivos han dado la cara en varias ocasiones: “Desde octubre, la situación del equipo ha ido variando. Nos hemos centrado en tomar las mejores decisiones. No hemos estado escondidos. Ahora que se han tomado decisiones es el momento de compartirlas y discutirlas con vosotros”.

No obstante, ha aclarado que salió Txema Indias a hablar tras el mercado de fichajes y este miércoles da la cara él. “Si se necesita salir más, lo evaluaremos”, ha dicho.

Sin duda, una figura representativa del club sigue siendo una demanda por la afición: “Lo hemos comentado en alguna ocasión y lo estamos valorando. La situación deportiva se lleva todo por delante, pero lo tenemos en mente. Con Lalo, queremos reforzar la estructura deportiva, tenemos un borrador, y pensamos contar con figuras más representativas del zaragocismo para que la gente se sienta representada".