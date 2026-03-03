Más movimientos en el Real Zaragoza: el aragonés Néstor Pérez se incorpora como entrenador asistente

El Real Zaragoza sigue reformando su estructura. Si este lunes se anunció la destitución del entrenador Rubén Sellés y del director deportivo Txema Indias, así como la llegada de Lalo Arantegui como líder de la parcela deportiva, este martes el club ha anunciado más novedades.

El Real Zaragoza incorpora al aragonés Néstor Pérez como entrenador asistente, en lo que parece una de las primeras decisiones de Lalo, cuyo objetivo es devolver a la entidad su identidad aragonesa. La primera, eso sí, fue que David Navarro cogiera las riendas del equipo de manera interina, a falta de contratar a un nuevo entrenador. No obstante, todo apunta a que será el maño quien se siente en el banquillo este viernes en el encuentro frente al Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla.

Néstor Pérez es un técnico con licencia UEFA Pro con amplio conocimiento del fútbol regional aragonés y con pasado en los banquillos del CD Teruel o la SD Ejea, donde compaginó las funciones de entrenador y director deportivo entre 2017 y 2022.

Además, formó parte de la secretaría técnica del Real Racing de Santander en la temporada 2022/23.