Lalo Arantegui regresa como nuevo director deportivo del Real Zaragoza y firma hasta junio de 2028

Minutos después de que el Real Zaragoza anunciara la destitución del director deportivo Txema Indias y su entrenador Rubén Sellés, una decisión a la que solo le faltaba ser oficial, el club ha confirmado el regreso de Lalo Arantegui como nuevo director deportivo.

El Real Zaragoza ha llegado a un principio de acuerdo con Lalo Arantegui por el que este firma por lo que resta de temporada y otras dos más fijas (hasta junio de 2028), además de dos temporadas opcionales adicionales.

Además, según explica su comunicado, llega al Real Zaragoza con el aragonés Fran Gracia en su equipo de trabajo, que asumirá la Secretaría Técnica del club.

Nacido en Zaragoza en 1977, Lalo comenzó su andadura en los despachos del fútbol como director deportivo del Ejea tras retirarse allí como jugador en 2011.

Posteriormente, tras su paso como scout por las secretarías técnicas del Real Zaragoza (de 2012 a 2013) y del Villarreal (de 2013 a 2015), asumió la dirección deportiva del Huesca entre 2015 y 2017.

Tras ello, regresó al Real Zaragoza, iniciando así su primera etapa al frente de la dirección deportiva del club. Lalo formó parte de la estructura zaragocista desde febrero de 2017 hasta diciembre de 2020. Durante ese periodo, el equipo disputó dos playoff de ascenso a Primera División (2017-18 y 2019-2020).

Ahora comienza una nueva etapa en la entidad, sustituyendo a Txema Indias y comprometiéndose por lo que resta de temporada y hasta junio de 2028. Así pues, Lalo llega como una apuesta de futuro.

David Navarro

Ahora, Lalo Arantegui deberá decidir quién ocupa el puesto de entrenador, un movimiento necesario ya que el Real Zaragoza disputa su próximo encuentro este viernes en Cádiz.

Por el momento, David Navarro dirigirá la sesión de entrenamiento de este lunes en la vuelta al trabajo de los jugadores, una decisión adoptada por Lalo Arantegui en el marco de la nueva estructura de la dirección deportiva.

La plantilla regresa a los entrenamientos en Ibercaja Estadio con David Navarro al frente a partir de las 18:00.

El Real Zaragoza es colista de Segunda División, a 8 puntos de la permanencia a falta de 14 jornadas de campeonato. Salvo un enorme milagro, el centenario club maño descenderá de categoría fuera del fútbol profesional.