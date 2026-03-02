Día decisivo para el Real Zaragoza: el club sigue sin anunciar movimientos y el equipo juega el viernes

Han pasado ya más de 24 horas desde que el Real Zaragoza cayó ante el Burgos (0-1) en otro empujón hacia el descenso y el club todavía no ha anunciado la destitución de Rubén Sellés como entrenador. El último encuentro era su última oportunidad y tras una nueva derrota, quedó más que sentenciado. También el director deportivo Txema Indias.

Así pues, es cuestión de tiempo que ambos sean cesados. Parecía que este mismo domingo sería oficial, pero las negociaciones se están alargando y deberá ser este lunes cuando el club anuncie los movimientos, que son un secreto a voces.

Rubén Sellés y Txema Indias terminarán su etapa en el Real Zaragoza y el club encara otro gran cambio en su estructura apenas un año después de cesar también de manera conjunta a Miguel Ángel Ramírez y a Juan Carlos Cordero.

Todo apunta a que el nuevo director deportivo será un viejo conocido en la ciudad, Lalo Arantegui, con quien el club está cerrando el acuerdo, y quien, según publican algunos medios, podría elegir para el banquillo a otro hombre muy querido, que ya salvó al Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, ‘JIM’.

El Real Zaragoza entrena este lunes a las 18.00 en el Ibercaja Estadio y ahí aparece la figura de David Navarro. Quien fue segundo entrenador con Víctor Fernández y actualmente ocupa el puesto de coordinador deportivo del Área de Fútbol del Real Zaragoza podría ser quien lidere la sesión vespertina. Además, las decisiones urgen, ya que el conjunto aragonés juega este mismo viernes en Cádiz a las 20.30.

Tras una constante improvisación por parte de los dirigentes, el cuadro blanquillo presentará en las próximas horas al cuarto entrenador del curso (Gabi, Larraz y Sellés) y el décimo desde que llegó la nueva propiedad en 2022.

El Real Zaragoza es colista de Segunda División, a 8 puntos de la permanencia a falta de 14 jornadas de campeonato. Salvo un enorme milagro, el centenario club maño descenderá de categoría fuera del fútbol profesional y la afición ya ha mostrado su enorme enfado y desencanto con la propiedad.

Este sábado en el Ibercaja Estadio, el estadio pitó contra la directiva en el minuto 32, además hubo cánticos y enfrentamientos tensos contra el palco. Urgen cambios, pero cambios desde arriba.