El llamamiento de Francho para salvar al Real Zaragoza: "Nos dará o no, pero que no sea porque nos den por muertos ya"

El Real Zaragoza se hunde. Vive el peor momento de su historia con una situación límite a seis puntos de no descender a Primera Federación. El tiempo se agota y los resultados no llegan, pero el equipo no está muerto, y ahora más que nunca, necesita la unión de todos para salvarlo de lo que sería un trágico descenso.

Para ello, el capitán del Real Zaragoza, Francho Serrano, zaragocista de cuna, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para lanzar un SOS y pedir la mejor versión "de todos" para conseguir la salvación.

Lo ha hecho agotado y dolido, preocupado por el que puede ser el futuro del club de su vida, pero con un mensaje muy claro: la unión. También el de necesidad de cambios en el club.

Así pues, el centrocampista se aferra al lema del club, “el Real Zaragoza nunca se rinde”. “Por desgracia, la situación es muy límite y tenemos dos opciones. Una es rendirnos todos, incluida la prensa, la afición, los jugadores, por supuesto, el club. Podemos hacer eso y tirar todo a tomar por el saco, irnos a Primera Federación. Más allá de eso, ¿qué podemos hacer? Ir todos a la misma dirección, mirar hacia adelante, pensar en que queda tiempo, y a partir de ahí unificarnos con nuestra gente y demostrar de verdad de qué es capaz el Real Zaragoza”, ha expresado.

En esta línea, ha insistido en olvidar lo que ha pasado hasta el momento. Hacer “borrón y cuenta nueva” y afrontar lo que queda como si fuera una nueva liga. “Todos juntos tenemos que mirar hacia adelante y demostrar que somos el Real Zaragoza. Nos dará o no, pero por lo menos que no sea por no intentarlo, que no sea porque nos den por muertos ya, no estamos muertos y aunque muramos, nos levantaremos porque somos el Real Zaragoza”, ha manifestado Francho Serrano.

No obstante, cada partido se afronta con carácter de final, que lo es. Lo es el encuentro frente al Burgos este sábado y los 15 que quedan.

“Quizás no hay que enfocarlo como una final por ese exceso de responsabilidad, pero es que no podemos hablar de medias tintas”, ha explicado. “Son partidos clave que pueden cambiar y hacer que o vayamos para delante o de verdad nos hundamos con todo”, ha añadido.

“Si pasa, no me perdonaría jamás”, ha lamentado con dolor el maño, que admite que no se quitaría “de en medio” en caso de descenso por ser uno de los “culpables” y habla de un “proyecto nuevo”.

Pero, Francho destaca que no están muertos y hay tiempo todavía. Y eso es lo importante. Para conseguir sacarlo, Francho apela a la unión de todos los que quieren al Real Zaragoza y a dar todos su mejor versión: “La primera es la nuestra. Sin nuestra mejor parte, nos vamos fuera ya. Y necesitamos la mejor versión de todas las instituciones de Zaragoza, para que pueda salir adelante como un equipo grande”.

Partido Andorra

Además, se ha referido a la primera parte de la última jornada ante el Andorra, aunque ha reconocido que fue algo “inexplicable” e “intolerable” y que son conscientes de que no representaron al Real Zaragoza.

“Es una situación límite para todos, salimos quizá superados por la situación. No quiero buscar excusas, más allá de que fue una auténtica vergüenza, arrastramos la camiseta del Zaragoza, que no tiene perdón.

A la hora de buscar el problema de esta situación, que ha reconocido que es “el peor momento histórico del club”, el futbolista ha analizado que es “un cúmulo” de cosas que superan a un equipo y que le dan mucho que pensar, sin tiempo de reacción.

No obstante, también ha expresado que esto viene de muchas cosas atrás: “Creo que el bucle lleva así desde mucho tiempo, y creo que lo que se está viendo este año, es una consecuencia de todo lo que lleva aconteciendo en el club”.

Aun así, ha rechazado hacer análisis y buscar culpables en este momento y se centra en estar todos juntos y salir adelante y una vez todo acabe, pedir responsabilidades y explicaciones. Será el primero que las pedirá, ha dicho.

Por otra parte, Francho ha defendido la figura de Rubén Sellés, técnico zaragocista: “Tenemos al mejor entrenador que podemos tener en estos momentos, es un tío que vino cuando nadie quería, que no ha dado su brazo a torcer en ningún momento, que va a estar con nosotros hasta el último día, siempre pone la cara por nosotros, creo que es digno de admirar y por eso nosotros tampoco podemos fallarle a él ni a nuestra gente”.

Para finalizar, el capitán que admite darle mil vueltas a la cabeza, se ha despedido con un “gracias y Aupa Zaragoza, siempre”.