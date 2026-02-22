Andorra - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: derrota que hunde más a los de Sellés

Todavía faltan 16 partidos para que finalice la temporada, pero esta es toda una final para Andorra y Real Zaragoza. Duelo directo por evitar el descenso entre pirenaicos y aragoneses, para quienes ya es urgente la necesidad de sumar 3 puntos.

Tras dos empates consecutivos ante dos rivales asequibles, Eibar y Cultural Leonesa, son cinco los duelos que encadena el equipo de Rubén Sellés sin ganar (empates contra Real B y Castellón y derrota ante el Albacete). El último triunfo fue el de El Sardinero por 2-3 ante el Racing de Santander en enero.