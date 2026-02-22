Pablo Insua, en el Andorra - Real Zaragoza

Pablo Insua, en el Andorra - Real Zaragoza LaLiga

Andorra - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: derrota que hunde más a los de Sellés

El Real Zaragoza necesita una reacción inmediata para no ahondar en su crisis de resultados.

Todavía faltan 16 partidos para que finalice la temporada, pero esta es toda una final para Andorra y Real Zaragoza. Duelo directo por evitar el descenso entre pirenaicos y aragoneses, para quienes ya es urgente la necesidad de sumar 3 puntos.

Tras dos empates consecutivos ante dos rivales asequibles, Eibar y Cultural Leonesa, son cinco los duelos que encadena el equipo de Rubén Sellés sin ganar (empates contra Real B y Castellón y derrota ante el Albacete). El último triunfo fue el de El Sardinero por 2-3 ante el Racing de Santander en enero.

    Final en Andorra

    Se acabó el partido en Andorra con victoria para el cuadro local, mientras el Real Zaragoza vuelve al farolillo rojo de Segunda División.

    90': Cinco minutos de añadido

    Cinco minutos de añadido en el Estadio de Encamp, con el Andorra buscando que se acabe cuanto antes y el Real Zaragoza como un 'quiero y no puedo'.

    82': Último cambio de Sellés

    Agota cambios Rubén Sellés. Se marcha Paul Akouokou y entra Sebas Moyano.

    80': Remate de El Yamiq que no coge portería

    Remate de Jawad El Yamiq en un córner que no coge portería.

    78': Lanzamiento de falta de Sergio Molina

    Quiso sorprender Sergio Molina de falta directa desde 30 metros, pero se topó con la barrera.

    74': Más cambios de Sellés

    Vuelve a mover el banquillo Rubén Sellés. Se han marchado Rober y Dani Gómez y entran Lucas Terrer y Willy Agada.

    72': Tensa calma en el partido

    El partido ha entrado en una calma tensa, con un Real Zaragoza como un 'quiero y no puedo' y un Andorra más pendiente de retener el balón para cansar a un rival con 10.

    62': ¡Ha tenido Minsu el tercero!

    ¡Ha rozado Minsu el tercero con un disparo desde la frontal del área! ¡Estirada de Andrada para salvar el 3-0!

    60': Primeros cambios de Sellés

    Ahora sí, primeros cambios de Sellés. Se han marchado Soberón y Valery y han entrado Cuenca y Gomes, este último para recomponer la defensa tras la expulsión de Insua.

    58': ¡Andrada evita el tercero!

    ¡Evita Andrada el tercero del Andorra con un remate a bocajarro tras un resbalón de El Yamiq!

    52': ¡Gol de Dani Gómez!

    ¡GOL DE DANI GÓMEZ! Acorta distancias el Real Zaragoza con un fuerte disparo de Dani Gómez desde la frontal del área.

    50': Segunda amarilla para Insua

    Segunda amarilla para Insua por un golpe a un rival cuando tenía el balón controlado. Se queda el Zaragoza con 10, para completar el despropósito.

    48': Amarilla a Josep Cerdá

    Cartulina amarilla para Josep Cerdá, del Andorra, por derribar a Valery en el centro del campo

    45`: Comienza la segunda parte... sin cambios

    Comenzó la segunda parte... sin cambios en el Real Zaragoza. Sellés mantiene a los mismos 11 que han realizado una primera parte bochornosa

    Descanso

    Señala Mallo Fernández el descanso, para fortuna de un Real Zaragoza que sigue arrastrando el escudo en cada partido. Dominio total de un Andorra al que solo la falta de acierto le priva de una goleada de recuerdo.

    36': Rozando el larguero de Andrada

    ¡A punto de marcar el Andorra el tercero con un disparo lejano que sale rozando el larguero!

    34': Providencial El Yamiq

    Providencial Jawad El Yamiq para cortar una arrancada de Lautaro de León ante Andrada

    29': Lanzamiento de falta a la barrera

    El lanzamiento de falta del Andorra pega en la barrera, en el cuerpo de Francho, que tiene que ser atendido por el balonazo.

    27': Amarilla a Insua

    Tarjeta amarilla para Insua al llevarse por delante a Minsu al despejar. Ojo no lo revise el VAR.

    22': Gol del Andorra

    Marca el segundo el Andorra en un saque de esquina horriblemente defensivo por el Zaragoza. Josep Cerdá remató completamente solo ante la pasividad total de una defensa sin tensión competitiva en una final.